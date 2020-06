Julio Comesaña habló sobre su continuidad en el Junior y la idea del retiro

En medio de la pandemia que estuvo a punto de dejarlo sin el derecho a dirigir desde el banco, Julio Comesaña tuvo un momento para hablar sobre qué pasará con su cargo de director técnico del Junior.

En medio de una conversación con la Cadena 3 de Santa Fe, , Julio Avelino fue directo y concreto sobre su futuro:

"Creo que las etapas con Junior han sido muchas, he tenido vivencias muy importantes, haber llegado 9 veces al club y haber hecho muchas cosas, creo que ya está bueno . Después lo que vaya a hacer de mi vida no sé, pero creo que en diciembre lo de Junior como entrenador ya está bien"

De esta manera el charrúa pondría fin a una historia llena de éxitos y gloria con el Junior de Barranquilla, algo que confesó venía pensando desde la derrota del año pasado en la final contra :

"Yo tengo contrato hasta diciembre, pero este año no pensaba seguir en Junior. Terminé el año (2019) y no pensaba, en el final me hablaron para renovar y la , dije 'voy a dar el último año acá en Junior y ya está bueno. Son muchos años y la gente también se aburre, estamos en un mundo de cambios, viene gente atrás que puede construir sobre lo que hemos construido. No se puede quedar uno tanto tiempo ahí"