Julien Fournier explica todas las claves del proyecto del Niza que revoluciona el fútbol francés

La palabra "proyecto" no le gusta a Julien Fournier y la describe como un término que los jugadores y entrenadores han tendido a trivializar en los últimos años, especialmente durante el período del mercado de fichajes. Y luego da la impresión de que el tema se deja para mañana, mientras que la competición es ahora mismo”, dice. A través de esta noción, el director de fútbol de OGC Niza accedió a contar más sobre el proyecto de su club.

Concretamente, ¿cómo es el proyecto del OGC Niza?

Es una noción que ha evolucionado a lo largo de los años. Cuando llegué hace diez años, el OGC Nice era un club que luchaba por no bajar a la Ligue 2, con muchos jugadores de mucha experiencia y valores de lucha. Poco a poco, hemos desarrollado este club y hoy, nuestra ambición es participar regularmente en la batalla por las competiciones europeas. Eso que llamas "un proyecto" es, en realidad, un plan para nosotros, una ambición y unos objetivos que evolucionan a medida que crece el club.

¿Cómo ha cambiado tus ambiciones y tu proyecto la compra del club por parte de Ineos?

Hay ambiciones ocultas y ambiciones declaradas. Antes de la llegada del Ineos era complicado imaginar o pretender jugar copas de Europa todos los años porque todavía éramos un club pequeño desde el punto de vista económico. Y a pesar de eso, jugamos en ellos casi cada dos años. La llegada del Ineos también viene acompañada de muchas fantasías porque parece que hay una inundación de dinero en el club, lo que no es cierto en absoluto. Esta llegada nos permite participar en una miniliga con otros equipos de L1 que pueden aspirar regularmente a Europa.

¿La compra de Ineos le aportó algo más que recursos económicos?

Ineos interviene de dos formas: o como inversor, como es el caso de OGC Nice o en otros deportes, o como patrocinador. Y cada vez a un nivel muy alto. La idea es poner en común estas diferentes disciplinas. Creo que el fútbol tiene mucho que aprender, en ciertos aspectos, de la Fórmula 1, la vela, el ciclismo y viceversa. Sucedió que el médico de OGC Niza atendió a ciertos ciclistas, en especial a Christopher Froome en ese momento, que venía a hacer parte de su rehabilitación a las instalaciones de OGC Niza.

Cuando hablas con el responsable del ciclismo te das cuenta de que tenemos problemas comunes, sobre la gestión de egos, sobre la gestión de los hombres, sobre el rendimiento o sobre el enfoque nutricional.

Actualmente eres segundo en el campeonato. ¿Realmente despega el proyecto Ineos esta temporada?

El proyecto es el mismo. Hoy, la llegada de Ineos nos permite mantener a nuestros mejores jugadores. En algún momento, Amine Gouiri se habría vendido, al igual que Kasper Dolberg o Kephren Thuram. La verdadera diferencia hoy en día está en nuestra capacidad de mantener a nuestros mejores jugadores para que sean competitivos a largo plazo.

¿De qué manera concreta presentas tu proyecto a un jugador?

Puede que esté expresando una gran fantasía, pero se hace de una manera sencilla. Por mi parte, me gusta moverme, mostrar el interés del club y conocer al jugador en su entorno. Es decir, trato de que me inviten a su casa (risas). Y si no puedo, nos reunimos en las habitaciones privadas de un hotel. Y cuando queremos buscar a un jugador joven, siempre trato de ver a los padres. Aparte del agente, me gusta hablar con los miembros de la familia porque también me permite tener una idea del entorno del niño. Es un primer intercambio que debe durar mucho y en total nos vemos dos o tres veces.

¿De qué les hablas? ¿Solo de fútbol?

Trato de juzgar el aspecto humano del fútbol, ​​es decir, hablo mucho sobre el fútbol y el entorno del fútbol. Intento averiguar qué hace el jugador para hacer bien su trabajo. Y su trabajo no es solo entrenar, sino también lo que hace antes de su sesión y lo que hará después, su forma de vida, su alimentación. Lo que me interesa es saber si su trabajo es una prioridad o si tiene otras prioridades. Eso es lo que trato de medir.

¿Tienes un método para iniciar la negociación con el jugador?

No particularmente. Sé que cuando me encuentro cara a cara con un jugador, sé todos los análisis que hemos hecho de él. Conozco sus puntos fuertes y lo que creemos que necesita mejorar,

¿Puedes dar un ejemplo concreto de cómo sucedió con uno de los fichajes del verano?

Podemos tomar el ejemplo de Justin Kluivert, por quien mostramos interés desde muy temprano. Inicialmente, el Niza no hablaba mucho con él, a pesar de que había jugado y perdido contra nosotros con Amsterdam (en 2017, el Niza eliminó al Ajax en la tercera ronda de clasificación para la Liga de Campeones, gracias a la cantidad de goles marcados fuera de casa. 3- 3 en ambos juegos). Venía de tres clubes que habían jugado la Champions y tal vez aspiraba a otra cosa. Así que lo llevé al centro de entrenamiento durante un partido del OGC Niza contra el Reims, antes de ir a verlo. Eso me permitió mostrarle las instalaciones y tener una conversación con él en total secreto. En ese momento no pude decirle quién sería el entrenador pero le dije "ya verás, tendremos un entrenador de primer nivel, créeme". Regresó por segunda vez con Calvin Stengs. Nos encerramos en la oficina toda una mañana con Christophe Galtier y la discusión fue sobre cuestiones tácticas. También les explicamos lo que queríamos hacer como club, las competiciones que tendrán que jugar, la competencia que tendrán y la ambición que tenemos para ellos".

¿Es posible presentar un proyecto sin un entrenador?

Cuando vaya a ver a un jugador, representaré al club pero no trabajaré con él en el día a día. Entonces, la persona clave para el futbolista es el entrenador y debe estar claramente identificado, aunque no esté presente.

Eres tú quien presenta el proyecto a los jugadores, pero ¿cómo se lo presentaste a Christophe Galtier?

Nos conocemos desde hace 20 años y él y yo trabajamos juntos desde hace varios años. Con Christophe es un poco especial porque siempre hemos tenido una relación y un vínculo, así que sin que yo le contara nada, él sabía del proyecto porque era parte de nuestras conversaciones amistosas.

Christophe Galtier es el entrenador actual campeón de Francia, ¿cómo se suma eso a su ambición?

Lo habíamos identificado, y me gustaría decir que lo convencimos, antes de que se convirtiera en campeón de Francia. Incluso sin ganar la Ligue 1, habría estado en el OGC Nice. La elección del entrenador también es una cuestión de tiempo y nos equivocamos al traer a Claude Puel y luego a Lucien Favre. Eran dos buenas elecciones pero en el orden correcto. La llegada de Christophe Galtier se produjo en el momento adecuado en relación con su perfil y la situación del club.

¿Cómo se corresponde la elección de Christophe Galtier con su proyecto?

Siempre trato de hacer un diagnóstico y hacerme la pregunta: "En este momento, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro club? En el momento en que trajimos a Claude Puel, éramos un club que luchaba por no bajar a la Ligue 2, teníamos muchos jugadores experimentados, no jugaban mucho al fútbol y fuimos a buscar a Claude para rejuvenecer la plantilla, poner una filosofía de juego y empezar a hacer plantilla.Duró cuatro años y ganamos dos Copas de Europa. Hizo crecer al club y quiero decir que cuando viene a nosotros, está por encima del club. Cuando traes a Lucien Favre, obtienes un entrenador que está por encima del club. Eso siempre ayuda al club a moverse. Pero hoy, el diagnóstico que hicimos es que aunque los resultados fueran regulares, o incluso insuficientes la temporada pasada, siempre estuvimos convencidos de que teníamos buenos jugadores, Dolberg, Gouiri, Atal, Todibo, Dante y muchos otros son buenos. jugadores Es que al club le faltó carácter, madurez en la competición, así que me identifiqué como uno de t El criterio importante, un entrenador que tenga una experiencia de primer nivel, que sea un líder porque necesitamos tener un entrenador líder.

El artículo sigue a continuación

En el Lille, Christophe Galtier siempre explicó que no quería interferir en las transferencias. ¿Cuál es su papel en el reclutamiento? ¿Valida todos los perfiles?

Es más sutil. En el fútbol, ​​tenemos la idea de que observamos a un jugador y luego enviamos su perfil al entrenador para su aprobación. No es exactamente así como trabajamos. En primer lugar, existe una relación de confianza entre nosotros. Un director de fútbol tiene que tener confianza en su entrenador para llevar a cabo el proyecto: hacer progresar a los jugadores, conseguir resultados. Pero es todo lo contrario, el entrenador debe tener confianza en su director deportivo y estar seguro de que hemos entendido los perfiles que quiere. Con Christophe, hablamos mucho sobre su modelo de juego. Siempre hemos jugado en una formación 4-3-3 y él juega en un 4-4-2 o 4-4-1-1, así que tenía algunas preocupaciones y eso generó algunas preguntas. Tuvimos muchas discusiones sobre este punto y nos dimos cuenta de que era factible. Después de eso, somos nosotros los que trabajamos y no es imposible que Christophe también tenga buenas ideas sobre reclutamiento. Pero no conocía a un chico como Rosario. Le dije: "Christophe, de acuerdo con el perfil que necesitamos, llevaremos a este jugador". Después de eso se convirtió en mi responsabilidad.