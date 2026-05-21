Julian Nagelsmann anuncia la sólida convocatoria de Alemania para el Mundial

El seleccionador Julian Nagelsmann ha anunciado su lista para el Mundial. Manuel Neuer, de 40 años, regresa a la portería de Alemania tras dos años ausente.

El guardameta del Bayern de Múnich había anunciado su retiro internacional tras la Eurocopa 2024, pero ahora regresa.

Compartirá la portería con Oliver Baumann y Alexander Nübel, mientras que Marc-André ter Stegen se queda fuera.

Los defensas convocados son Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah y Malick Thiaw.

En el centro del campo viajan Pascal Groß, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamal Musiala y Florian Wirtz.

En ataque, Maximilian Beier, Jamie Leweling, Leroy Sané, Deniz Undav y Nick Woltemade buscarán los goles.

En el próximo amistoso, Alemania enfrentará a Curazao, Ecuador y Costa de Marfil en el Grupo E. En el Mundial 2022 quedó eliminada en la fase de grupos.