Julián Araujo, la inminente próxima exposición del futbol mexicano a un grande de Europa

Julián Araujo es una de las 'perlas' del futbol mexicano. Araujo tomó la decisión de representar a México, ha brillado con LA Galaxy, recientemente recibió el llamado para las Eliminatorias de la Concacaf y se perfila para emigrar a Europa.

Hasta hace unos meses, Araujo fue pretendido por el Inter y el AC Milán de Italia junto a Ricardo Pepi, mexicoamericano que recién fue vendido al Augsburg de la Bundesliga de Alemania por 20 millones de dólares, una cifra récord para la MLS.

Julián es un indiscutible para el equipo de Greg Vanney, donde se ha afianzado de la titularidad en el Galaxy de la MLS y que le valió una actuación en partido amistoso contra Chile para que sea considerado para el Tri que busca el boleto al Mundial de Qatar 2022.

Militar en el futbol estadounidense ha facilitado las cosas para que jóvenes destacados puedan salir al Viejo Continente, con casos como los de Christian Pulisic al Chelsea, Bryan Reynolds a la Roma, Joe Scally al Borussia Monchengladbach, Gianluca Bosio al Venezia de Italia, Brenden Aaronson al Red Bull Salzburgo de Alemania, Justin Che al Hoffenheim y Cole Bassett al Feyenoord.

Aunado a ello, Araujo era uno de los consentidos de Dennis Te Kloese, ex director deportivo del Galaxy que ahora está a la cabeza del proyecto deportivo del Feyenoord, lo que le abre las puertas inminentemente.

"No sé si esta será mi última temporada en LA Galaxy. Tengo objetivos, tengo ambiciones, tengo sueños de ir a jugar a ligas con mejor nivel. Ir a Europa es mi objetivo, es mi sueño. Me estoy tomando las cosas día a día, no estoy enfocado en eso ahora, cuando llegue el momento lo haré", dijo el seleccionado mexicano", dijo Araujo hace unos días en entrevista con LA Soccer Hub.

"Lo que está hecho para mí, es para mí. No voy a ir a un equipo porque mi agente esté buscando un equipo. Yo quiero ir a un equipo para desarrollarme, que sea superior, ir a jugar a una liga superior. Iré a un equipo que muestre interés en mí, eso es lo que hay en mi cabeza, pero mi mayor foco es en el Galaxy", agregó.

Clubes en Europa también cuentan con inversionistas estadounidenses de los clubes de la MLS, en entidades de países como Italia y Alemania, que permite que una vez que echaron el ojo a los jugadores en la Unión Americana pueden ser llevados a Europa.

El nativo de Lompoc CA disputó 32 partidos la temporada pasada, todos ellos como titular, perdiéndose únicamente los encuentros contra Inter Miami y FC Dallas, siendo parte en varias ocasiones del once de la semana en la Temporada 2021 de MLS.