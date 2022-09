¿Qué jugadores de la Selección mexicana corren riesgo de suspensión por acumulación de amarillas?

En GOAL te presentamos a los jugadores del Tricolor que pueden ser suspendidos en Qatar 2022 por amonestaciones.

Luego de una eliminatoria con muchas dudas, la Selección mexicana se clasificó a Qatar 2022. A pesar de tener asegurado el boleto a la Copa del Mundo, el equipo nacional sigue siendo objeto de fuertes críticas por el funcionamiento que ha mostrado en los partidos de preparación para el torneo.

México debutará en el Mundial el próximo 22 de noviembre contra Polonia, el cual es considerado el duelo clave en sus aspiraciones por obtener uno de los dos boletos a octavos de final del Grupo C, el cual comparten con Argentina y Arabia Saudita. Gerardo Martino aún no tiene definido el once que encarará este compromiso y se espera que esté listo apenas unos días antes del enfrentamiento.

En GOAL te decimos sí hay futbolistas que podrían perderse la presentación del Tricolor por acumulación de tarjetas amarillas:

¿QUÉ JUGADORES DE MÉXICO PUEDEN SER SUSPENDIDOS POR ACUMULACIÓN DE TARJETAS?

Cortesía: Getty

Para el partido ante Polonia, ningún futbolista de la Selección mexicana corre el riesgo de ser suspendido, pues las amonestaciones de la eliminatoria se borran para la Copa del Mundo y ninguno vio la roja en el último juego del Octagonal. En caso de que un jugador reciba la tarjeta amarilla contra los polacos, se tendrán que cuidar en los siguientes duelos para no ser castigados.