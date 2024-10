Jugadores destacados que se perderán la siguiente Fecha FIFA | ¿Cómo afectará a las apuestas?

Nuestros expertos de GOAL Chile analizan qué jugadores clave se perderán la Fecha FIFA de Octubre por lesión alrededor de Sudamérica y Europa

El “Virus FIFA” está afectando con todo a muchísimas selecciones tanto en Sudamérica como en Europa, y es que la epidemia de lesiones que ha generado un calendario cargado tanto a nivel de clubes como de selecciones está teniendo consecuencias bastante graves para muchos combinados nacionales. Selecciones como España, Bélgica y Brasil, sólo por mencionar a algunas, no podrán contar con sus mejores jugadores por distintos problemas físicos.

A continuación, pasamos a revisar algunos de los jugadores más destacados que no podrán decir presente en la Fecha FIFA de octubre debido a sendas lesiones, donde incluso hay jugadores que no podrán volver a actuar en lo que resta de la temporada 2024/25.

España sufre sin Rodri ni Dani Carvajal

Dentro de las selecciones que han sufrido bajas en los últimos meses, no cabe duda de que España ha sido la más golpeada y es que las ausencias de Rodri y Dani Carvajal no serán sólo por unas semanas o meses. Ambos jugadores se perderán el resto de la temporada 2024/25 por lesiones de ligamento cruzado, por lo que tanto el volante del Manchester City como el lateral derecho del Real Madrid no volverán a jugar hasta el próximo curso.

España cuenta con alternativas para suplir a ambos jugadores, pero está claro que el nivel de los reemplazantes no está ni de cerca con el titular. Ese caso es particularmente cierto en el caso de Carvajal, ya que no hay un jugador que sea capaz de llenar el vacío que deja el carrilero merengue en el costado derecho de la defensa. La baja de Rodri la puede suplir Martín Zubimendi, quien además es opción para reforzar la medular del City en el mercado de enero.

Sin embargo, las cuotas no le han quitado el favoritismo a España de cara a los dos compromisos que jugará en la UEFA Nations League. El triunfo del actual campeón de la Eurocopa ante Dinamarca este sábado 12 de octubre paga 1.40 según Betano, mientras que el triunfo de Dinamarca paga 8.25 y el empate, 4.65. A todas luces, el cuadro “ibérico” es gran favorito.

Brasil no contará con Vinicius Júnior ni Éder Militao

Brasil está en zona de clasificación directa al Mundial de Norteamérica 2026, pero no cabe duda de que el pentacampeón del mundo no lo está pasando bien. El juego de la “Canarinha” ha sido muy criticado por la afición y los resultados no han acompañado, al punto de que Brasil viene de sufrir una decepcionante derrota por 1-0 contra Paraguay.

Para complicar más las cosas, el partido que jugará contra Chile este jueves en el Estadio Nacional de Santiago tendrá a una escuadra brasileña con muchas bajas debido a problemas físicos. La ausencia de dos de sus figuras del Real Madrid, Vinicius Júnior y Éder Militao, sin duda que complican a Dorival Júnior, sobre todo porque el atacante “merengue” es uno de los pocos jugadores con la típica creatividad brasileña que se extraña en el seleccionado.

Otros jugadores de Brasil que no estarán presentes son Pedro (Flamengo), Alisson (Liverpool), Guilherme Arana (Atlético Mineiro) y Bremer (Juventus). Sin embargo, las ausencias no le quitan el favoritismo a Brasil de cara a sus partidos venideros contra Chile y Perú, ya que en ambos casos es claro favorito. Un triunfo ante “La Roja” paga 1.62, y la victoria de local ante Perú sólo entrega cuota de 1.22, ambas de acuerdo a Betano.

Chile suma grandes bajas además de Alexis Sánchez

La situación de Chile es dramática, y es que si no saca puntos en esta fecha donde enfrentará a Brasil (de local) y Colombia (de visitante), puede ser que las esperanzas del equipo de Ricardo Gareca de ir al Mundial de Norteamérica 2026 se esfumen completamente. Desafortunadamente, Chile tendrá que enfrentar esta doble jornada con muchas ausencias en su plantel estelar.

A saber: Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y Marcelino Núñez están fuera por lesión, Claudio Bravo se retiró, Arturo Vidal y Mauricio Isla no han sido considerados, y lo mismo sucede con jugadores como Gary Medel, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. El único “escudero” de la “Generación Dorada” que queda es Eduardo Vargas, pero el delantero del Atlético Mineiro no ha logrado buenos partidos últimamente con la selección.

Las cuotas revelan que Chile estará muyd debilitado y, al menos de acuerdo a las probabilidades, se ve complejo que logre rescatar algo de esta doble jornada. Una victoria contra Brasil paga 5.90 a pesar de jugar en condición de local, de acuerdo a Betano, mientras que sumar de a tres en Barranquilla ante Colombia sube la cuota a 6.90.

Otros jugadores destacados con problemas físicos

Algunos otros de los jugadores que no dirán presente en esta jornada de partidos internacionales son Kai Havertz (Alemania), Victor Osimhen (Nigeria), Alejandro Garnacho (Argentina), Kobbie Mainoo (Inglaterra) y Dayot Upamecano (Francia), sólo por mencionar a algunos.