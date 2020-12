Juan Pablo Ramírez se defiende de acusación por racismo en Brasil

El partido entre Bahía y Flamengo, por la jornada 26 del Brasileirao tuvo un momento que generó tensión entre los jugadores y que ahora tiene en el ojo del huracán al colombiano Juan Pablo Ramírez, luego de que Gerson, del Flamengo, le acusara de un acto racista.

Según el brasilero, El Indio Ramírez se dirigió a él para decirle: "Calle a boca, negro", luego de que los ánimos se caldearan tras el segundo gol de Bahía y un acción posterior en la que Bruno hizo algo de tiempo reteniendo la pelota.

Ramírez fue apartado del equipo mientras se soluciona la situación, pero pidió ser escuchado por medio de un video que publicó la escuadra a la que pertenece y en la que aclara que él le dijo: "Juegue rápido hermano", alegando que en apenas un mes en el país, su portugués es bastante básico.

A pedido do atleta, a versão do colombiano @indioramirez97 sobre a acusação de racismo no Maracanã pic.twitter.com/qMwY7gUEtV