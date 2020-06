Juan Manuel Iturbe tendrá que regresar a Pumas

Luego de su préstamo con Pachuca, el paraguayo tendrá que volver a las órdenes de Míchel.

Para nadie es un secreto que la relación entre Juan Manuel Iturbe y Míchel González está desgastada , por lo que el entrenador español decidió no contar con el paraguayo para el ya concluído Clausura 2020.

Luego de muchas ofertas declinadas, el exRoma terminó yendo seis meses a préstamo para , donde solo pudo disputar 126 minutos, representando un fracaso rotundo. Iturbo entregó una entrevista a Club Sportivo Pereyra, haciendo importantes revelaciones .

Primero, Juan Manuel confirmó que deberá regresar a Universidad Nacional, esperando a saber si Míchel contará con él o decidirá volver a ponerlo en el mercado: "Tendría que volver a Pumas porque me queda hay un año de contrato y a ver qué pasa, porque digamos hay muchas diferencias y yo lo que quiero es jugar, y hay que ver, pero sí tendría que volver ", aseguró.

Igualmente, declaró que en el periodo de transferencias su deseo era conservarse en el Pedregal: " A mí me obligaron a salir de Pumas , yo no quería porque es un club bastante bueno, pero cuando no te quieren... pero yo nunca quise salir, nunca me pasó por la cabeza. Rechacé a seis clubes para no irme ", dijo para cerrar.