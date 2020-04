Juan Guillermo Cuadrado en el equipo de la década de la Fiorentina

Pese a que su última temporada con la camiseta Viola fue en la 2014-2015, Juan Guillermo Cuadrado marcó la historia reciente del equipo de Florencia. Así quedó evidenciado con la elección del equipo ideal de la década que comprende del 2010 al 2020 que dio a conocer el club.

La elección, que fue a través de los aficionados por medio de votaciones, eligió al actual hombre de la como el lateral derecho de la década. Tres temporadas fueron suficientes para que Cuadrado calara profundo en el corazón de los hinchas y con su talento dejara huella.

Con la Fiore, Juan Guillermo jugó 106 partidos en total, contando , Coppa y competiciones europeas, anotando 26 goles. Una buena cifra para el polifuncional de la Selección teniendo en cuenta su posición natural en defensa.

Tras despuntar en el Independiente Medellín, Cuadrado arribó a donde ha desarrollado gran parte de su carrera en Europa. Antes de la Fiore, visitó las camisetas de y Lecce. Luego de su exitosa etapa en el Artemio Franchi, pasó al para finalmente recalar en la Juventus donde hoy en día es ficha importante de Maurizio Sarri sea jugando como lateral derecho así como extremo por el mismo costado.

You picked @Cuadrado as RIGHT-BACK OF THE DECADE 🙌#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/1ELkf901tV