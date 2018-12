Juan Fernando Quintero habló de su futuro: desea seguir en River

El volante colombiano tuvo una conferencia de prensa en su natal Medellín donde pasa las vacaciones. El 5 de enero debe presenterse en River.

Del "futuro incierto" tras el Mundial de Clubes al "Mi día a día es River". Así se muestra el presente de Juanfer Quintero, el héroe del Bernabéu, que aprovecha sus días de descanso para compartir con familia y amigos en Medellín.

Aprovechando un evento de una reconocida marca patrocinadora, el volante se animó a hablar de su año en Argentina, lo que de depara la próxima temporada y su deseo gigante por quedarse en el conjunto Millonario: "Fue un año de mucha gloria y aprendizaje. Terminé de la mejor manera, fue un año muy difícil en el que trabajé, me esforcé y al final salen los frutos que es ganar un campeonato", inició.

"Todavía no estoy pensado en lo que va a ser el futuro. Mi día a día es River, me presento el 5 de enero y ya miraremos qué pasa. Estoy disfrutando de mi familia, mis vacaciones y eso es lo que importa" dijo el 'Nalgón' quien también hablo de las posibilidades que tendría de ir al fútbol chino.

"Estoy muy contento en River, disfrutando lo que viví, lo que soñé y para lo que me preparé. El tema de China o lo que pasa, no me importa. No me enfoco en eso, para eso tengo personas a mi lado que se encargan de eso. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de River, el entrenador y saben mi situación. Llego el 5 a Argentina, reunirme con ellos y que sea lo mejor para todos. No puedo negar que China es una posibilidad, pero en mi cabeza por ahora no está. Tengo mucha esperanza en lo que va a pasar con mi carrera en River o donde me toque" sentenció con contundencia y dando claras luces sobre su deseo por permanecer en Buenos Aires.

Sobre la polémica que había desatado su llegada a Nuñez, pues no estaba en la mejor condición física y futbolística, así como sus gustos por el mundo musical que podrían distraerlo de la cancha, Quintero también fue directo: "Nunca he sido de entrar en polémicas. Simplemente esos comentarios que pasaron me hicieron más fuerte, me fortalecieron mucho. Estaba en mí cambiar la historia dentro del campo. No me gusta hablar mucho por afuera, me gusta hablar dentro del campo y lo mío es jugar fútbol nada más".

"Estoy muy contento por lo que pasó. De verdad que un año de mucha gloria y mucho aprendizaje. Terminé de la mejor manera con el título que ganamos y la oportunidad de hacer historia en ese partido" agregó en su balance de la temporada y el papel fundamental para que River alzara su cuarta Copa Libertadores.

Producto del esfuerzo y logros obtenidos, Juanfer está nominado junto a Franco Armani y Gonzalo Martínez, para ser el mejor jugador del continente en 2018 tras la publicación del diario El País de Uruguay.