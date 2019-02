Juan Carlos Osorio rescindió contrato con Paraguay y no es más el técnico de la Selección

De mutuo acuerdo, la Albirroja y el técnico rescindieron su contrato. Osorio habló de razones familiares para tomar la decisión.

Fin de la especulación: Juan Carlos Osorio no seguirá en su cargo como director técnico de la Selección de Paraguay. El propio técnico colombiano fue el encargado de confirmar la noticia en una rueda de prensa este miércoles.

Acompañado por Robert Harrison, presidente de la Asosiación Paraguaya de Fútbol, Osorio indicó que por "razones familiares" lastimosamente no puede continuar en el cargo. "No es prudente ni necesario discutir de mi vida familiar. La razón familiar que me ha preocupado por tanto tiempo no la he podido solucionar y por eso he llegado a la decisión" aseguró.

El artículo sigue a continuación

"Quisiera comentarles que el día de hoy estuvimos conversando con el Profesor Juan Carlos Osorio donde hemos tomado la decisión en conjunto, de rescindir el contrato que le une a la Asociación Paraguaya de Fútbol" inició Harrison. "Queremos agradecer al Profesor Osorio por todo lo bueno que nos enseñó en esta corta estadía en el fútbol nacional. También, aclarando que él y nosotros hemos cumplido a cabalidad con el contrato que nos une hasta el día de hoy" agregó el dirigente.

El risaraldense agradeció a la directiva de la Asosiación, futbolistas, cuerpo técnico, aficionados y medios de comunicación: "Por razones familiares propias, desafortunadamente no puedo seguir en el cargo, quisiera agradecerles por su apoyo a todos. Fue un orgullo para mi, dirigir, conducir y entrenar a la selección". "Agradezco a todos, me retiro muy agradecido de mi estadía con la selección paraguaya. Ha sido una experiencia extraordinaria, enriquecedora, me familiaricé con el fútbol paraguayo a quien admiro profundamente." sentenció.

Por último aclaró una vez más que durante su estadía en Paraguay estuvo atento a lo que pudiera suceder con una sola selección, la de Colombia, y no varias selecciones: "Yo nunca hablé de selecciones, yo solamente hablé de la selección de Colombia, yo jamás comparé a la selección paraguaya con otras selecciones". Osorio era una de las opciones que tenía la Federación Colombiana de Fútbol para suceder a José Pekerman, puesto que finalmente quedó en Carlos Queiroz.