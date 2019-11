Juan Carlos Osorio defiende la idea de juego de Atlético Nacional pese a caer ante Tolima

El técnico Verdolaga habló luego de una nueva derrota de su equipo ante el vinotinto y oro, por la segunda fecha del Cuadrangular semifinal.

El 0-1 de Atlético Nacional en Ibagué no mermó el ímpetu de Juan Carlos Osorio sobre la forma como su equipo enfrenta los partidos en la fase semifinal de la Liga Águila. Luego de retocar la idea de juego en la segunda mitad del Todos contra Todos, fortaleciendo la defensa, pero debilitando el ataque, el técnico volvió a su plan original ante Cúcuta y lo mantuvo en su visita al Murillo Toro.

Pese al resultado adverso, el estratega habló sobre la notable superioridad que mostraron sus dirigidos en gran parte del partido. "Jugar en Ibagué contra el equipo más atlético del fútbol colombiano e imponernos en la posesión 61.5 % vs 38.5 % de ellos, producto de esa posesión 26 remates, 7 fueron al arco, versus 6 y 2 de ellos que fueron al arco. Limitarlos en los primeros 28 minutos dice mucho del equipo" resaltó Osorio en la conferencia de prensa. Otra muestra de superioridad fueron las faltas, 26 del Tolima contra 10 de Nacional, dato que Osorio calificó como "llamativo".

En lo personal, el técnico dijo sentirse "orgulloso" por la manera como compitió el equipo. "Teniendo en cuenta que el jugador de ellos tal vez más influyente fue su arquero, nos ilusionamos a que seguimos construyendo un equipo que merezca ganar, un equipo con un buen presente por los jugadores jóvenes que hay y a futuro seguramente mejoraremos nuestra idea de juego", señaló.

Sobre la idea de juego, con una propuesta de posesión, con mucho control y voluntad ofensiva, Osorio la defendió y valoró por lo difícil que es ejecutarla en el contexto del fútbol colombiano: "Una idea que reconocemos es aparte de arriesgada, muy valiente y muy difícil de ejecutarla en nuestro fútbol, pero continuaremos defendiéndola, mejorándola y ojalá poder al final competir como lo hicimos hoy, de igual a igual contra cualquier rival".

"Hay juegos en los que es difícil identificar si el rival se repliega por voluntad propia o porque uno le impone las condiciones, yo me atrevería a decir que hoy fue por lo segundo", analizó sobre el trámite de juego, entregando luego su explicación particular, comparándolo con los partidos que le suelen plantear a su equipo en el Atanasio Girardot: "Hoy fue un escenario parecido al que enfrentamos con frecuencia jugando de local y de local, normalmente todos los equipos se repliegan con 8, 9, 10 efectivos como ocurrió hoy y obviamente siempre se expondrá a una o dos transiciones, sin embargo creo que las resolvimos con la velocidad de nuestros defensores".

"Ganaron con su idea de juego, al final les dio resultado" dijo Osorio respecto al Tolima y la idea de juego de Gamero, a quien felicitó por la victoria.

En cuanto a la rotación de la nómina y consultado del por qué Alberto 'Tino' Costa, Hernán Barcos y Patricio Cucchi no fueron inicialistas, el técnico reiteró la premisa: "Una vez más: Nacional planifica teniendo en cuenta al rival de turno y como lo he manifestado antes de venir acá, enfrentamos un rival atlético, por eso nos decidimos por el equipo de hoy. En mi opinión, no tiene absolutamente nada que ver porque hoy no era un juego para los que usted menciona".