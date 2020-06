Josué Odir Flores se desligó de Metapán

El “Chino” ya tiene vía libre para buscar nuevo equipo.

Josué Odir Flores terminó su contrato con Isidro Metapán, pese a que le quedaban aún seis meses más de contrato; sin embargo, la directiva, con la aprobació del técnico, decidieron no continuar con el volante.



“Al fin pude arreglar mi situación. Gracias por todo Metapán, les deseo lo mejor y listo como siempre para lo que venga”, dijo Flores a “El Gráfico”, quien tiene ofertas en el fútbol salvadoreño.



El mediocampista no descarta la idea de volver a jugar en Guatemala, donde tuvo un buen paso, además tiene la nacionalidad chapina y le seria más fácil encontrar club. Sin embargo, no quiso afirmar si tiene ofertas de esa liga.