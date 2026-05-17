Joshua Zirkzee tiene un rival menos: el delantero abandona el Manchester United por 50 millones de euros

Rasmus Højlund deja definitivamente el Manchester United. Tras la victoria 0-3 del Nápoles sobre el Pisa, el club italiano se aseguró un puesto en la Liga de Campeones, lo que activó automáticamente la opción de compra de su cesión.

El club lo fichó cedido por seis millones de euros esta temporada y la apuesta funcionó: en 32 partidos marcó 11 goles y dio 6 asistencias.

El contrato de cesión incluía una opción de compra obligatoria de 44 millones de euros que se activaría con la clasificación a la Liga de Campeones, lograda tras vencer al Pisa.

Además, el propio Højlund contribuyó con un gol y una asistencia en ese encuentro. Así, ya no regresará al Manchester United.

Para Joshua Zirkzee, esto supone un rival menos; aún así, sigue siendo incierto si el internacional holandés tendrá un papel relevante a largo plazo en Old Trafford.