Joseph Oosting, destituido por segunda vez en una misma temporada

Joseph Oosting ya no es el entrenador del Royal Antwerp, según comunicó el club este domingo por la mañana. Fue destituido tras una racha de malos resultados.

Oosting comenzó la temporada en el FC Twente, pero fue despedido tras malos resultados y reemplazado por John van den Brom.

Firmó con el Royal Antwerp hasta 2028, pero su contrato se rescinde tras solo 26 partidos. No dirigirá los dos últimos encuentros de la temporada.

Faris Haroun lo sustituirá en los dos últimos encuentros ante KRC Genk y KV Westerlo.

En el grupo B de la segunda fase, el Royal Antwerp es quinto y se queda sin opciones europeas.

Las tres derrotas más recientes fueron 5-0, 3-0 y 1-0, por lo que Oosting deberá buscar nuevo destino.