José Varela le pega duro al fútbol salvadoreño

El jugador defendió los colores del Alianza.

El uruguayo José “Rulo” Varela fue dado de baja por Wilson Gutiérrez para el próximo torneo Apertura 2020. Ahora el charrúa espera viajar los próximos días a en un vuelo humanitario.

“Sinceramente para mí no ha sido buena, la realidad está clara, nadie esperaba una pandemia a nivel mundial, nadie estaba preparado, no había protocolos, ni para países de primer mundo, pero acá fue raro como se llevó todo acabo, se dio por terminado un torneo, se dio por campeón a un equipo que iba en primer lugar, cuando acá, el que sale primero no es el campeón”, dijo el charrúa en el programa “Güiri Güiri”.

“Arranqué el 18 de marzo a moverme, a hacer papeleo en la Embajada, a hacer una lista de los que necesitamos volver, pero hasta ahora la respuesta ha sido que tenemos que esperar y por eso hicimos una carta pública para que la solicitud tenga una mayor difusión y poco a poco llegue a oídos de las personas que nos puedan ayudar”, dijo Varela sobre los trámites que ha realizado para poder volver a su país.