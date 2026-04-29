José Mourinho señala a su antiguo club favorito: «Nunca he vivido un ambiente tan increíble»

José Mourinho ha recordado su etapa en el AS Roma en una entrevista con Il Giornale. El actual entrenador del Benfica dirigió al equipo italiano durante dos años y medio, que califica como la mejor etapa de su carrera.

Tras su paso fallido por el Tottenham Hotspur, fichó por la Roma en verano de 2021. El punto más alto llegó un año después, cuando los Giallorossi conquistaron la primera edición de la Conference League ante el Feyenoord.

Ese título rompió una sequía de catorce años sin trofeos. Además, en 2023 el equipo llegó a la final de la Europa League, donde cayó ante el Sevilla en los penaltis.

En Italia los resultados no acompañaron: se criticó su juego mediocre y nunca logró la clasificación a la Liga de Campeones. A principios de 2024 fue despedido, pero eso no ha empañado sus sentimientos positivos hacia el club.

¿Por qué es tan difícil ganar títulos en la Roma?«No lo sé», responde Mourinho. «La Roma ha sido el mejor lugar de mi carrera. Nunca he vivido un ambiente tan increíble en torno a un equipo de fútbol».

«El Olímpico siempre estaba lleno y la forma en que la gente admira a los jugadores es fantástica. ¿Son altas las expectativas? Eso no es un problema, porque ganamos la Conference League. Las celebraciones fueron una locura».

«Nunca había vivido algo así, ni siquiera tras ganar la Liga de Campeones con el Inter y el Porto. Pero mi etapa en la Roma ha terminado. No añadiré más, salvo una cosa: nadie culpe a la afición de la Roma por no ganar».

«Los aficionados giallorossi son los que apoyan al equipo, nadie debería señalarles con el dedo», afirmó. Ahora dirige al Benfica, invicto en Portugal pero probablemente sin título. Podría regresar a la élite con el Real Madrid el próximo verano.