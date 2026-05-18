Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Jose MourinhoIMAGO
Siep Engelen

Traducido por

José Mourinho quiere fichar ya al jugador del Barcelona para el Real Madrid

Fichajes
Real Madrid
Barcelona
J. Mourinho
M. Rashford

Aunque aún no es oficial, José Mourinho ya suena como nuevo entrenador del Real Madrid. Mundo Deportivo asegura, citando fuentes inglesas, que Marcus Rashford podría ser su primer fichaje. 

El lunes, Fabrizio Romano confirmó el fichaje de Mourinho por el Real Madrid por dos años, a la espera de la oficialización del club. 

En las negociaciones, Mourinho impuso una condición clave: tener pleno control deportivo, sin injerencias del club.

Según Mundo Deportivo, el técnico ya ha fijado su primera meta: Marcus Rashford. El extremo, cedido por el Manchester United al Barcelona, no tiene futuro en Old Trafford. 

«Fuentes cercanas a Mourinho afirman que podría sorprender a todos fichando a Marcus Rashford», recuerda el diario catalán. «Aunque el Barcelona también quiere hacerse con los servicios del inglés de forma definitiva, Mourinho mantiene una buena relación con Rashford».

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
Primera División
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Ambos coincidieron en el Manchester United y conquistaron la Europa League. Además de su vínculo personal, Mourinho busca causar revuelo y complicar al Barcelona.

Anuncios