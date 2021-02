¿José Luis Sierra es el candidato ideal para reemplazar a Rueda?

Agustín Farías, volante de Palestino, explicó por qué el Coto debe ser el sucesor del vallecaucano en la Selección chilena.

Agustín Farías, volante de Palestino, explicó por qué José Luis Sierra es el candidato ideal para reemplazar a Reinaldo Rueda en la Selección chilena. En diálogo con Las Ultimas Noticias, el exBanfield reveló detalles de su experiencia con el exmundialista.

"Tiene una forma de trabajar que nos gusta: desde el primer al último minuto con la pelota. Hace mucho hincapié en la posesión", sostuvo el surgido de la cantera de Azul Athletic. Y agregó: "Es un técnico que dice las cosas cuando hay que decirlas, no deja que el momento pase. Eso es fundamental".

Asimismo, destacó que "creo que tiene la capacidad para entrenar la Selección. En todos los equipos que estuvo en Chile lo ha demostrado". Finalmente, admitió que antes de la era del ex Al-Ittihad, los tetracolores cayeron "en un pozo del que no podíamos salir. Creo que la racha tuvo 9 derotas en 11 partidos. Ni siquiera empatábamos".

En la actualidad, el cuadro árabe se encuentra en la cuarta plaza, cerrando los puestos de Copa Libertadores 2021. Además, acumula 11 partidos sin derrotas en Primera División, con siete victorias y cuatro empates; es la mayor racha activa en el Campeonato Nacional 2020. "Con que alguien piense que pueda ser el entrenador de la Selección me llena de orgullo, es la aspiración máxima que puede tener cualquier entrenador chileno", reconoció Sierra hace unos días en conversación con TNT Sports Chile.

Eso sí, explicó que "no ha habido ningún acercamiento ni nada por el estilo con la gente de la Federación o por la ANFP. Eso es lo primero, no tengo ningún acercamiento, contrariamente a lo que dije antes de la U, que alguien sí me preguntó, en este caso no me ha preguntado nadie por esa opción", cerró.