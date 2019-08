José Juan Macías: "Soy leal a los que me son fieles y me dan la oportunidad"

Además del doblete, el delantero mandó un dardo a la directiva del Rebaño.

El duelo de la jornada 5 entre León y representó uno de los más especiales en la trayectoria de José Juan Macías, pues el atacante se despachó con un doblete, besando el escudo de la Fiera y dejando un claro mensaje para su exequipo.

"Cada vez me estoy enamorando más de este club por darme la oportunidad; la ciudad que me trata como si estuviera en casa", dijo para Radio Centro al finalizar el compromiso, mostrándose motivado por reencontrarse con el gol.

La cosa no quedó ahí, pues Macías mandó un dardo a la directiva Rojiblanca, recordando las fricciones que tuvieron en el pasado y que deberá reportarse en diciembre. "Soy leal a los que me son fieles y me dan la oportunidad. Estoy feliz y demostraré de qué estoy hecho", expresó para Marca Claro.