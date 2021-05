Jornada 38 de LaLiga 2020-2021: Horarios, partidos, clasificación y resultados

LaLiga ha modificado los horarios de la última jornada de LaLiga Santander 2020/21 para el el fin de semana del 21 al 23 de mayo en el que se decidirán los dos puestos de descenso que faltan por completar así cómo el campeón y cómo se resuelve la clasificación para la Europa League y la Conferences League. Todos los partidos con algo en juego se disputarán el sábado a las 18.00 horas. El Levante vs. Cádiz se adelanta al viernes 21 y el Granada vs Getafe y Sevilla vs Alavés se jugarán el domingo.

Para la lucha por el título ya solo quedan dos equipos, el Atlético y el Real Madrid. Los de Simeone lo tienen todo a favor pero tienen que ganar o al menos conseguir el mismo resultado que los blancos. De cara al descenso, con el Eibar ya en Segunda, Elche, Huesca y Valladolid se juegan quedarse en Primera. Real Sociedad, Betis y Villarreal están en un punto para repartirse la 5ª, 6ª y 7ª plaza. Precisamente estos últimos se habían quejado de que la última jornada se jugase el domingo 23, con lo que tendrían un día menos de descanso para disputar la final de la Europa League el miércoles 26 de mayo, y LaLiga ha rectificado adelantando un día los partidos con algo en juego.

Jornada 38 de LaLiga 2020-2021: Horarios, partidos y clasificación

Partido Día y horario Televisión Levante vs Cádiz Viernes, 21 de mayo 18:00 Movistar LaLiga Celta vs. Betis Sábado, 22 de mayo 18:00 Movistar LaLiga Eibar vs. Barcelona Sábado, 22 de mayo 18:00 Movistar LaLiga Huesca vs. Valencia Sábado, 22 de mayo 18:00 Movistar LaLiga Osasuna vs. Real Sociedad Sábado, 22 de mayo 18:00 Movistar LaLiga Real Madrid vs. Villarreal Sábado, 22 de mayo 18:00 Movistar LaLiga Valladolid vs. Atlético Sábado, 22 de mayo 18:00 Movistar LaLiga Elche vs. Athletic Club Sábado, 22 de mayo 18:00 Movistar LaLiga Granada vs. Getafe Domingo, 23 de mayo 18:30 Movistar LaLiga Sevilla vs. Alavés Domingo, 23 de mayo 21:00 Movistar LaLiga

Clasificación de LaLiga 2020-2021