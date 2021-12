Jorge Sampaoli contó cómo vivió la agónica salvación de Universidad de Chile

Aunque ya han pasado nueve años desde su partida de Universidad de Chile, Jorge Sampaoli no olvida su exitoso paso por el club con el que se consagró con un tricampeonato nacional de Primera División, la Copa Chile y la Copa Sudamericana de 2011, que justamente esta jornada cumple diez años desde su obtención.

El actual técnico del Olympique de Marsella conversó con TNT Sports y reveló como vivió la agónica salvación de los azules ante Unión La Calera en el cierre del Campeonato Nacional 2021.

Y es que a solo minutos del término del encuentro en El Teniente, los laicos estaban firmando su descenso; no obstante, lograron una épica remontada en el choque ante los caleranos y zafaron de todo peligro.

"El domingo, cuando la U jugó el partido por mantener la categoría, lo sentí como propio y eso me hizo recordar el 2011. El particular vínculo que tengo con la institución, no va a terminar nunca", aseguró.

Finalmente, el oriundo de Casilda contó sobre el momento en que su escuadra alcanzó la gloria internacional de manera invicta, repasando en particular la goleada 4-0 a Flamengo en Brasil.

“No queríamos que finalizara ese partido, queríamos seguir haciendo goles (…) Ronaldinho, terminó el partido y vino al vestuario a felicitar, diciéndonos que era impresionante lo que jugaba este equipo. Y eso también fue elevando la creencia de los jugadores de que podían”, sentenció.

Cabe destacar que el primer episodio de la nueva temporada del programa Memorabiblia se estrenará este martes 14 de diciembre a las 21:00 horas, en el aniversario de los 10 años del título azul. Un especial que incluirá inéditas entrevistas a personajes como el propio Sampaoli, además de Sebastián Beccacece, Jorge Dessio, José “Pepe” Rojas y Johnny Herrera, entre otros.