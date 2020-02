Jorge Rodríguez: “Esta temporada, los resultados no se dieron”

El técnico salvadoreño analizó su primera experiencia dirigiendo afuera de El Salvador.

Jorge Rodríguez no sigue más con el Cobán Imperial de la Primera División de Guatemala. El técnico salvadoreño dio un paso al costado por mutuo acuerdo con la directiva y el jueves solventar la parte contractual.

En conversación con el periódico “El Gráfico”, el "Zarco" Rodríguez comentó: “Esta temporada, los resultados no se dieron, pero nos vamos agradecidos con toda la gente que nos apoyó. En el fútbol hay cosas que uno no las entiende. Te pongo el caso de , campeón de CONCACAF, Liga Mexicana, estuvo en el y ahora es último en su liga. Son cosas que pasan en el fútbol”.

Rodríguez estará tres semanas en El Salvador, donde esperará alguna oferta para volver a dirigir, pero en este torneo no puede hacerlo: “El plan original es descansar. Ahora hay que estar tranquilo. Primero debe haber un ofrecimiento de trabajo de parte de un equipo. Un día me quitaron de Metapán, otro día me quitaron de Alianza y ahora me voy de Cobán”.