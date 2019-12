Jorge Recalde: “Será un gran desafío jugar la Copa con Olimpia”

Uno de los nuevos en el plantel de Daniel Garnero se mostró entusiasmado por el desafío de jugar en el Decano guaraní.

Jorge Recalde, jugador surgido en la cantera de Libertad, está listo para encarar su nueva etapa.

“Para mí es un gran desafío jugar la con Olimpia, Estoy contento con esta posibilidad que me dieron", señaló el ‘Pollo’ a la AM970.

Recalde se mostró incómodo la hora de hablar sobre el problema con Libertad y que derivó en su polémica salida: “Hoy de Libertad ya no quiero hablar, solo agradecer mucho al club por todo lo que me brindó. Algunos dirigentes no se comportaron bien. Hay una historia mal contada. Agradecerle al club por todo lo vivido, algunas cosas sí me molestaron", comentó.

El jugador de 27 años se ilusiona con jugar al lado de un ídolo, como Roque Santa Cruz: “Será un placer jugar al lado de Roque Santa Cruz, se destaca mucho y las cosas buenas que tiene es indiscutible. Voy a aprender mucho de él", concluyó.

Jorge Recalde, junto con Alan Benítez, es uno de los ex-Libertad que se suman al plantel de Daniel Garnero.