Jorge Luis Pinto acusó con dureza a Alexis García

El entrenador de Millonarios expuso su disgusto por la presunta estrategia llevada a cabo por el ahora ex estratega de Pasto en el Campín, donde los Embajadores finalmente ganaron 2-1.

Jorge Luis Pinto no se quedó callado y se descargó luego de la victoria de su equipo, , por 2-1 sobre en El Campín. Los cañones apuntaron hacia el ahora ex director técnico, Alexis García, a partir de una supuesta estrategia desleal.

"Si quiere (a la prensa) nos sentamos y vemos los videos. Hoy (domingo) en el primer tiempo no dejan cobrar, le rogué al árbitro que eso era conducta incorrecta porque no dejan cobrar: se tiraron al piso cuando iban ganando, paraban la jugada... Uno como profesional no puede enseñar cosas de esas, a mí me da pena. ¿O les parece que un equipo saque a los 11 jugadores para que se cambien los zapatos porque el sol estaba fuerte? Yo sí muestro pruebas, no hay que hablar más porque no vamos a entrar en una polémica", disparó el estratega del conjunto embajador.

Estos testimonios fueron la continuidad de la acusación de Pinto hacia su colega, a quien inculpó en otra ocasión (en un Cúcuta-Equidad) de haber frenado el juego para que sus futbolistas se cambiaran los botines.

De todas maneras, el oriundo de San Gil destacó algunas virtudes de su vencido: "Pasto tuvo cosas buenas, hizo una buena campaña, va en una buena, pero esas cosas (conducta) no hay que ponérselas al fútbol".

Asimismo, en su salida del equipo, García optó por contestar: "Respeto mucho a los colegas, pero hay algunos que no respetan el trabajo de los otros. Venden cosas que no son ciertas, perjudican el trabajo con declaraciones y por querer salvarse, incendian el estadio y eso no es justo. Este equipo no se prepara para hacer tiempo, fue subcampeón y está segundo en reclasificación, este equipo se prepara para hacer fútbol", advirtió.