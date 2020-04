Jorge Campos aseguró que nunca tuvo ofertas de Europa

El icónico guardameta aseguró que no existió ningún ofrecimiento formal para sus servicios desde el Viejo Continente.

A 16 años de haberse retirado, Jorge Campos es recordado con el mismo cariño por los seguidores del futbol, pues es innegable que el guardameta marcó una epoca con su personalidad y cualidades bajo los tres postes.

A lo largo de su brillante carrera, el Inmortal defendió las casacas de instituciones como Pumas, Tigres, , y Cruz Azul, salió del balompié azteca rumbo a la para militar con y , pero quedó como asignatura pendiente jugar en Europa.

En entrevista para la retomada por ESPN, el guardameta reveló que nunca existieron ofertas del Viejo Continente: "En sí nunca hubo un acercamiento formal, o sea diversos promotores sí me comentaron, pero un equipo como tal no. Emigré a la MLS porque vislumbraba un futuro prometedor para esa liga y por lo cercano que era".

Igualmente y con la simpatía que lo caracteriza, confesó qué equipo europeo lo seducía: "Me hubiera gustado ser portero del Milan, yo fui fanático del equipo de los 90´s, me gustaba ese equipo con Arrigo Sacchi y jugué con ellos en un partido del resto del mundo y en el entrenamiento me tocó la suerte de hacer interescuadras con ellos. Fue una experiencia increíble e inolvidable", finalizó.