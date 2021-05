Jordi Mestre: "El Madrid ha ido a remolque del femenino del Barça"

El exvicepresidente deportivo del Barça atiende a GOAL en la previa de la final de la Champions League femenina en Goteborg

Más allá de afirmar que Neymar Jr no se iría del Barça "al 200%" pocos días antes de que el brasileño se fuera al PSG y de ser el máximo responsable de los fichajes de las últimas temporadas, Jordi Mestre es uno de los principales ideólogos del equipo femenino del Barça. En su etapa como vicepresidente deportivo, el club profesionalizó la sección y la hizo crecer hasta convertir al equipo en candidato a ganar la Champions League este próximo domingo ante el Chelsea en Goteborg.

En una charla con GOAL, el empresario hotelero, que lo ha pasado muy mal durante la cruda etapa de la pandemia, analiza las claves del crecimiento del equipo y reflexiona acerca de su etapa en la junta del Barça, primero como directivo de 2010 a 2014 y luego siendo vicepresidente deportivo de 2014 a 2019. "Quema mucho", admite.

Es la segunda final en tres años. ¿Lo considera un éxito personal?

Sí, personalmente estoy muy orgulloso de que el equipo haya llegado a la segunda final. Sobre todo porque es la culminación de un proyecto que empezó hace diez o once años. Detrás de esta final hay mucho trabajo, no solo mío sino de mucha más gente. Si miramos la hemeroteca de 2010, el femenino no salía en ningún sitio. Ni en radio, ni en televisión, ni en prensa escrita. Llegar por segunda vez a la final, con opciones reales de ganarla, es una satisfacción personal.

¿El equipo está más cerca de clubes como el Olympique de Lyon o el Wolfsburgo?

Sí, seguro. Y además si miramos presupuestos tiene mucho mérito. No sé qué presupuestos tienen Lyon, Wolfsburgo o PSG, pero hace poco multiplicaban por cuatro el nuestro. Hablamos tranquilamente de 10 millones para arriba. Competir contra estos equipos con gente de casa y con algunos fichajes tiene mucho mérito. Y no es casualidad, ya hace tres o cuatro años que estamos demostrando estar entre los cuatro primeros equipos de Europa.

¿El Barça es favorito para ganar la Champions?

La podemos ganar. En la primera final lo veía muy complicado, había mucha diferencia entre el Olympique y nosotros. Esta vez sí que creo que tenemos muchas más posibilidades, aunque el Chelsea también ha crecido mucho.

La base del equipo es la misma de hace cuatro años. ¿Cómo se ha crecido tanto?

Es un punto a favor. La mayoría de jugadoras se conocen mucho y algunas hace muchísimos años que están en el club, como Marta, Melanie, Vicky o Alexia. Se conocen no solamente a nivel futbolístico sino también a nivel personal, que es algo que facilita la integración de las jugadoras que vienen de fuera. La mayoría son de casa y viendo el crecimiento no han tenido ganas de probar fuera.

¿La clave es la profesionalización de 2015?

Claro, fue un momento importante. Tuvieron muchos más recursos para crecer, entrenaban por las mañanas, cambiamos la dieta y añadimos staff técnico. La preparación física se ha mejorado mucho y ha sido clave para competir en Europa. En 2010 estaban Xavi Llorens, Berta, un delegado y una fisio. Nadie más. Ahora, si miras el banquillo, está lleno de gente. Esto se nota en el día a día. También en los viajes, porque antes los hacían en autocar y ahora van en avión. La suma de todo esto ha dado un resultado excelente.

¿Cómo ha sido la transición entre Xavi Llorens, Fran Sánchez y Lluís Cortés?

Cada uno tiene su mérito. Cuando entramos, Xavi Llorens ya hacía unos años que estaba y eso tiene mucho mérito, porque el femenino estaba totalmente abandonado. Son etapas en las que el mérito de los entrenadores es coger al equipo y potenciarlo. El que estuvo menos tiempo fue Fran, pero el equipo siempre fue a más. Con Fran hubo una pequeña bajada, pero con Lluís volvió a coger aire y creció.

El equipo se profesionalizó en 2015, pero luego se desconectó de LaLiga y quién la ganó fue el Atlético de Madrid. ¿Cómo se ha vuelto a competir y a ganar el campeonato?

Hay diferentes etapas. Al principio hubo un choque de tendencia, de dinámica. Fueron muchos cambios estructurales. Tuvimos que tener paciencia, también en la etapa de Fran, en la que hicimos un pequeño bajón. Pero entró Lluís y volvimos a empezar. Cambió la dinámica y crecimos mucho para estar donde estamos.

¿La presencia del Real Madrid ha motivado al Barça?

No, porque el Real Madrid es muy reciente. Nosotros ya teníamos el equipo muy consolidado y estructurado. No ha habido ningún punto de inflexión. Además, creo que es al revés. El Madrid está ahí por nosotros, por donde hemos llegado. Recuerdo una comida con Florentino donde me preguntó qué presupuesto teníamos para el femenino. El Madrid ha ido a remolque del femenino del Barça, seguro.

¿Echa de menos estar cerca del equipo femenino?

Yo sigo teniendo contacto con ellas. No nos vemos, pero nos escribimos y las sigo mucho. Cuando me fui hablé con las capitanas para despedirme y para interesarme por ellas. Saben que siempre que me necesiten me tienen. No lo echo de menos, porque cuando decidí marcharme lo hice a plena consciencia y muy convencido. A nivel personal y familiar gané mucho, no se puede comparar, y a nivel profesional, con el sector hotelero como está, imagínate que hubiera tenido que estar en el Barça.

¿Qué quiere decir con que ganó mucho a nivel personal?

Gané en tiempo y planificación. Ahora puedo planificar findes de semana, por supuesto, y vacaciones. Antes no se podía. Hacías planes y pasaba algo, porque en el Barça siempre pasa algo, y tenías que desmontarlo y volver. Esto afecta mucho a la relación con la familia, pese a que nunca me pusieron ninguna pega.

¿Mejor dentro o fuera?

Ahora, mejor fuera. Antes de las elecciones del 2015, con el partido de Anoeta, estábamos sentenciados. Luego remontamos y ganamos las elecciones, pero fue una época muy complicada. No tanto como la última de Bartomeu. Cuando me fui todos me preguntaron qué había pasado, pero ya lo dije, me fui por otros motivos.

Es cierto que en enero de 2015 estaban muertos. ¿Qué porcentaje daría a los intangibles para el éxito o el fracaso de una junta directiva en el Barça?

Depende de como se mire. Para muchos socios, aficionados y medios las aportaciones buenas de la junta son prácticamente nulas. En cambio, lo malo es 100% de la junta. Esto, cuando estás dentro, si no te mentalizas estás perdido. La junta como mucho puede empatar, nunca ganará. Siempre pierde y en el mejor de los casos, empata. Sabemos que a las juntas se las reconoce poco, sobre todo los triunfos. Perdimos en Roma y en Liverpool y la culpa fue de la junta, sin jugar ni hacer la alineación. Es este el juego.

¿Se desgastaron mucho?

Sabe mal, porque le pones muchas horas sin retribuir, sacrificas tiempo de familia y trabajo. Vas cansado, porque en mi caso volvíamos de muchos partidos de madrugada y al día siguiente tenía que trabajar temprano. Y no paras de hacer cambios en tu agenda. Esto la gente no lo ve, pero es así. No somos profesionales como en otros clubes, donde los consejos todos cobran. En comidas de directivas en la Champions lo comentábamos y no se lo creían. Todo esto sabe mal, porque si el reconocimiento fuera equitativo, perfecto. Pero claro, no es así. Son gajes del oficio.

¿Compensa?

Al final no. Al principio mira, porque entras en la directiva, eres culé de toda la vida y hace una ilusión tremenda. Lo haces con muchas ganas y la experiencia es única, para contarla a los nietos. Pero luego, después de tantos años, ya está bien. Quema mucho.

¿No lo volvería a hacer?

No, no. De hecho, me preguntaban si me iba a presentar a presidente y les decía que ni de coña. Yo ya he estado con dos presidentes. De directivo a vicepresidente ya pringas, pero es que de vicepresidente a presidente es exponencial, hay una diferencia brutal.

¿Qué mérito tiene Bartomeu en el crecimiento del femenino?

Está mal que lo diga, pero quién hizo despegar al femenino soy yo. En el 2010, de la junta de Sandro nadie se interesaba por el femenino. Nadie. Pero no solo de la junta, también gente de fuera que ahora aparece. Íbamos a los partidos y éramos cuatro y el cabo. Siempre había mucha más gente del equipo contrario. Luego, cuando empezamos a jugar la Champions empezó a venir gente al Mini. En el 2015, si Bartomeu me hubiera dicho que no lo hiciéramos profesional no lo hubiésemos hecho. Su mérito es aceptar la profesionalización.

¿Cómo está Bartomeu?

Ya sabes que somos íntimos desde los 18 años. Es el padrino de mi segundo matrimonio. También con Sandro, somos amigos de siempre. Está más tranquilo. Ha tenido un trato muy inhumano. Que lo metieran en el calabozo fue muy fuerte. Pero es lo que te decía, todo lo bueno que hemos hecho no se valora. Somos el club de la década, alguien lo habrá pilotado. Se ha hecho muy buen trabajo. Es más, el día que dimitió ya contó lo de la Superliga.

¿Por qué cree que la Superliga ha fracasado?

Porque ha estado muy mal explicado. No se ha hecho pedagogía. Es un proyecto que tiene que existir sí o sí. La gente tiene que saber como funcionan la FIFA y la UEFA. Por ejemplo, en un partido de Champions, el Camp Nou deja de ser del Barça y pasa a ser de la UEFA. Tenemos que darles localidades y plazas de parking que son de los socios, evidentemente teniendo que dar la cara nosotros ante ellos. Por eso los clubes potentes dijeron que se había acabado. No puede ser que los clubes pongamos la estructura y todo el dinero se vaya a la UEFA. Tiene toda la lógica del mundo. Pero no se ha explicado nada bien.

¿Qué le parecen los primeros días de Laporta?

Tenemos que valorarlo a más largo plazo. Ha cogido el club en un momento complicado, sin público, con la pandemia, a media temporada. No podemos valorar la gestión todavía. La tendremos que valorar a partir de la temporada siguiente. Sí que es verdad que hay cosas que me han llamado la atención, como por ejemplo el aval. Si algo he tenido claro siempre es el aval. Sandro lo dijo claro, es la junta la que tiene que avalar, no el presidente. Repartimos los 60 millones que tocaban y los avalamos. A mí me sorprendió mucho cómo lo hicieron, porque el importe se sabía y estaba claro que se tenía que avalar.

Puede que 124 millones sean más difíciles de reunir que 60.

Sí, seguro, pero ya lo sabías. Claro que es más difícil, estoy de acuerdo, pero ya lo sabías antes de empezar a montar la candidatura. Y no te lo puedes saltar. Si no te lo aprueba LaLiga no eres presidente. Además, su campaña fue la pancarta del Bernabé. El mensaje lo vi poco trabajado, muy superficial.

¿No le gustó la campaña de Laporta?

La vi floja, sinceramente. Lo que pasa es que es un tío que tiene carisma, que arrastra mucha gente, que té incondicionales. Tiene también el apoyo de muchos políticos, no como nosotros. En Catalunya nos decían que éramos españolistas y en España nos decían que éramos independentistas.

¿Seguiría con Koeman?

El artículo sigue a continuación

Yo sí, le daría un año más. No sería justo porque esta temporada es muy rara, no la ha podido planificar bien y ha tenido hasta tres presidentes. No se le puede valorar mucho. Es un buen entrenador y es un exjugador y símbolo nuestro. Es importante entrar en el vestuario y que vean a una leyenda. No es lo mismo que te entre Koeman o Luis Enrique a que te entre Quique Setién, con todo el cariño y respeto. Esto, con el vestuario que tenemos, es el factor número uno. El respeto y la jerarquía.

¿Renovaría a Messi?

Sí, lo renovaría. Pero hablaría muy claro con él antes. Le pediría que nos ayudara a hacer la transición del equipo. Y que entienda que si de va Suárez o se van Piqué, Sergio y Jordi Alba es ley de vida. Si fuera el presidente le diría que me ayudara a hacer la transición a una nueva era. Que hiciera de padre de todos. Y evidentemente darle un plan casi de jubilación en el club.