Marcelino dejará el Villarreal, según anunció el club este lunes por la tarde. El técnico logró el fin de semana la clasificación para la Liga de Campeones.

El sábado venció 5-1 al Levante y se aseguró el tercer puesto, imposible de alcanzar ahora para el Real Betis.

Marcelino ya dirigió al Villarreal de 2013 a 2016 y lo devolvió a Primera División.

En 2023 regresó y, en las dos últimas temporadas, logró clasificar al equipo para la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ahora, tras 117 partidos, se despide definitivamente del club.

Su salida podría complicar los planes del Ajax, pues, según Matteo Moretto, de Marca, Iñigo Pérez es el favorito para sucederle.

El técnico del Rayo Vallecano ya había estado en la mira del club y, según se dice, también figuraba en la lista del nuevo director técnico, Jordi Cruyff.