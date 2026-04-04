Jordi Cruyff toma medidas: estos tres jugadores serán expulsados sin piedad del Ajax

Jordi Cruijff debe sacar al Ajax del bache lo antes posible. El nuevo director técnico ya está trabajando intensamente en la plantilla de la próxima temporada. No solo debe reforzar la plantilla con jugadores de calidad, sino que también hay que despedir a algunos futbolistas.

Según Het Parool, hay tres nombres que encabezan la lista: Owen Wijndal, Chuba Akpom y Anton Gaaei. «No están a la altura del nivel que persigue el Ajax, pero tienen contratos muy lucrativos», escribe el periódico de Ámsterdam.

Wijndal tiene contrato hasta mediados de 2027 y ya ha declarado anteriormente que no abandonará el Ajax a la ligera, dado su lucrativo contrato. Gaaei tiene contrato incluso un año más. Lo mismo ocurre con Akpom, aunque el Ipswich Town tiene una opción de compra al final de esta temporada, cuando expire su periodo de cesión.

Cruijff debe, en cualquier caso, hacer limpieza. «La reestructuración parece ser en Ámsterdam una condición previa para un refuerzo fundamental», según Het Parool. «Lo que distingue a Cruijff de varios de sus predecesores es que no le importa un comino lo que piensen en el Ajax. Sigue totalmente su propio rumbo y se apoya únicamente en su propia red de contactos».

Que Cruijff recurre constantemente a su propia red de contactos ya ha quedado patente en sus primeros meses en el Ajax. Por ejemplo, nombró a Óscar García entrenador del Jong Ajax, para luego ascenderlo incluso al primer equipo. También ha puesto sus ojos en el talentoso Sergio Arribas y, según De Telegraaf, quiere tenderle la mano a Pep Guardiola.

Het Parool añade que tanto Míchel como Xavi son candidatos serios para dirigir al Ajax 1 la próxima temporada. «En cualquier caso, un nuevo entrenador contará con un gran apoyo por parte de Cruijff», se lee en el artículo.