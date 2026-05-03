Jordi Cruyff plantea una exigencia muy estricta: «El Ajax tiene que proclamarse campeón la próxima temporada; de lo contrario, habré fracasado»

Tras el Ajax-PSV (2-2), Hans Kraay Jr. entrevistó a Jordi Cruijff. El director técnico del club de Ámsterdam hizo declaraciones ambiciosas, según relató Kraay Jr. en el programa «Goedemorgen Eredivisie».

En los pasillos del Johan Cruijff ArenA, el reportero de ESPN habló con Cruijff justo tras el partido. Luego elogió la educación que Johan Cruijff había dado a su hijo.

«En el Feyenoord se dijo desde el principio que querían ser campeones. Eso también lo querían el NAC, el Heerenveen y el Heracles», bromeó el hombre de 66 años. Luego mencionó la conversación con el director técnico del Ajax.

«Cruijff dijo ayer muy brevemente: “Ya sabes que en el Ajax no existen los años de transición. Si digo que queremos estar ahí arriba, eso no es suficiente. Tenemos que ser campeones la próxima temporada”», reveló Kraay.

El director técnico considera que el Ajax no debe proclamarse campeón dentro de dos o tres temporadas, sino ya la próxima. «Tenemos que ser campeones la próxima temporada y, si no es así, habré fracasado», citó el reportero de ESPN a Cruyff.

Kraay le recordó la falta de fondos, a lo que Cruijff respondió con optimismo: «Seremos ingeniosos, venderemos a bajo precio a quienes costaron mucho y ficharemos cedidos, pero tenemos que ser campeones».

Kraay añade que el directivo de 52 años solo tiene un objetivo: «No estoy aquí para hacer amigos, sino para tomar decisiones».