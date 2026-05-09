Tras Chuba Akpom, otros dos jugadores dejan Ámsterdam: «El Ajax ya se ha despedido de ellos»

Según Johan Inan, del Algemeen Dagblad, el Ajax ha decidido no renovar a Oleksandr Zinchenko. El lateral izquierdo de 29 años llegó en invierno con un contrato hasta final de temporada.

Su aventura en el Ajax se reduce a 20 minutos oficiales. En febrero, en el 4-1 al Fortuna Sittard, sufrió una grave lesión de rodilla.

La lesión representó un problema deportivo y financiero: el Ajax pagó 1,5 millones de euros al Arsenal por su fichaje. Además, una continuidad era inviable, pues el salario del ucraniano duplicaba el nuevo tope salarial del club.

El director técnico, Jordi Cruijff, ya ha confirmado la despedida, según el AD.

Además, se despidió a Vítězslav Jaros, guardameta de 24 años que llegó cedido del Liverpool y que en febrero sufrió una grave lesión de rodilla en un entrenamiento.

Como el acuerdo de cesión no incluía opción de compra, el checo regresa al Liverpool. Jaros disputó 26 partidos con el Ajax.

Jordi Cruijff aún analiza la situación de Wout Weghorst y Takehiro Tomiyasu. Sus contratos vencen este verano, por lo que pueden negociar con otros clubes, aunque su continuidad en Ámsterdam no está completamente descartada.