Jordi Alba, a un periodista: "Menudas preguntitas, menos mal que hemos ganado"

El lateral izquierdo se mostró molesto con las preguntas sobre el sufrimiento del Barcelona para ganar en Montilivi.

Jordi Alba fue el encargado de analizar la victoria del Barcelona ante el Girona por 0-2 sobre el césped de Montilivi sólo unos minutos después de que acabara el partido y tuvo sus más y sus menos con el entrevistador, al que le recriminó las preguntas sobre el sufrimiento de su equipo para vencer.

"Menos mal que hemos ganado, menudas preguntitas. Siempre cuesta mucho jugar contra el Girona y han eliminado al Atlético en la Copa del Rey", comentó el lateral izquierdo.

No obstante, el defensa no evitó elogiar el partido del Girona: "Creo que nos han puesto en más apuros con diez que con once. Son un gran equipo, uno de los que mejor juega de LaLiga. Es una victoria que nos refuerza mucho. Cuando se han quedado con 10 hemos tenido más llegada, se repliegan bien y cuesta mucho entrar por en medio. Ha sido un partido sufrido y una victoria muy trabajada. Ha sido un partido igualado, que se ha ganado por pequeños detalles, por la calidad que tenemos arriba. Messi nunca falla y también contento por el gol de Nelson".