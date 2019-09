Jonathan dos Santos: "El Pollo no hizo nada por quitar la pierna"

El menor de los Dos Santos habló de la polémica jugada en la que su hermano se llevó la peor parte.

La dura entrada del Pollo Briseño sobre Giovani dos Santos sigue provocando todo tipo de reacciones. Y la más reciente es la de Jonathan, hermano del mediocampista del América, quien relató cómo vio la jugada y dio su opinión al respecto, asegurando que el central de Chivas pudo hacer algo para evitar la falta.

"Siento que a lo mejor (Briseño) no tuvo tiempo de frenarse, pero tampoco hizo nada para quitar la pierna. Pero bueno, gracias a Dios Gio está bien, sólo le tocó un poco el músculo, por desgracia estará seis semanas de baja", dijo el volante en diálogo con ESPN, luego de seguir las incidencias del Clásico Nacional.

Por otro lado, Jona habló sobre las constantes lesiones que ha sufrido Gio en el América. Y aunque reconoce que estas no le han permitido explotar todo su potencial, considera que su hermano no tiene nada que demostrar, pues cuenta con una amplia trayectoria que refleja la calidad de futbolista que es.

"No creo que tenga que demostrar, sabemos el jugador que es Gio, lo ha mostrado en toda su trayectoria. Si es cierto que quizá no estaba jugando y bueno, tiene que ser ese Gio que siempre ha sido. Lo estaba mostrando al inicio de temporada y por desgracia tuvo la otra lesión, que no fue culpa de él", concluyó.