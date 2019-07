Johnny Leverón: "Nunca me quedó grande una camiseta"

Primera División de Honduras: El flamante futbolista de Olimpia reveló sus ganas de poder aportarle al equipo albo para la conquista de un título.

Johnny Leverón vestirá la tercera camiseta distinta en el fútbol de su país en los últimos tres años, ya que tras sus pasos por Marathón y Real , defenderá ahora los colores del máximo campeón hondureño: Olimpia.

El defensor de 29 años, quien entre 2009 y 2012 militara en el otro grande de la nación (Motagua), dio sus primeras palabras como futbolista albo y mostró su entusiasmo por aportar a un título que se le niega al equipo desde el Clausura 2016.

"Es lo primero desde que se presentó la oportunidad, sabía a lo que venía, de no esperar tiempo para un resultado", expresó el nacido en Yoro en relación al objetivo de ser campeón.

En el plano personal, Leverón comentó: "Nunca me quedó grande una camiseta, no por tratarse de un equipo grande o chico. Supe siempre de la responsabilidad y entrega que hay que dar día a día. Lo más importante es lo que brindemos, lo que entreguemos, no tanto en los clubes en que estemos".

El defensor hizo experiencia en el exterior en de la y de .