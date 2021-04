Johnny Herrera se retira del fútbol profesional

A los 39 años, el otrora capitán de la U confirmó el fin de su carrera pese a contar con una oferta de Deportes Temuco.

Luego de su sorpresiva salida de Everton de Viña del Mar, al término del Campeonato Nacional 2020 para ofrecerle la confianza a Franco Torgnascioli, el arquero Johnny Herrera se retiró pese a contar con algunas ofertas de otros clubes como Deportes Temuco. A sus 39 años, el otrora capitán de Universidad de Chile contó hace unos días que deseaba continuar en la actividad, pero ningún ofrecimiento lo convenció y finalmente ratificó su decisión final el martes 6 de abril.

El angolino había revelado que desde TNT Sports le ofrecieron sumarse a su parrilla programática. “Tengo propuestas de un par de equipos pero hasta el momento la que más me gusta es la de TNT”, dijo en diálogo con La Tercera. Cabe recordar que el golero ya tuvo un paso como comentarista en el entonces Canal del Fútbol, analizando a La Roja en las Eliminatorias. “Esta semana defino mi futuro", soltó.

Y en decisión llegó. En TNT Data Sports, hizo oficial su adiós: "Colgamos los guantes. Me retiro del fútbol, lo he pensado mucho. Desde que salí de la U no tenía muchas ganas de seguir. Al final, decidí seguir jugando por mi madre, por las palabras de ella y por la forma en que salí de la U. No fue una decisión fácil el retiro" dijo el multicampeón de América de 39 años.

Campeón de 12 copas nacionales vistiendo la camiseta del amor de su vida, Universidad de Chile, Johnny es toda una leyenda para el pueblo laico. Además levantó la Copa Sudamericana con la U, dos veces la Copa América con Chile y un Apertura defendiendo el arco del Oro y Cielo. "Agradecemos toda su entrega y cariño por la U al ídolo más ganador y leyenda azul", publicó el León.

Antes de decidirse, el campeón de la Copa Sudamericana con los azules comentó a DirecTV que no descartaba el retiro puesto que se desilusionó “bastante del fútbol. Yo no espero ya nada de nadie. Ya no estoy para esto. No sé ni siquiera si aceptaría un partido de despedida. El día que me toque retirarme será en silencio". Herrera fue muy importante en Copa Confederaciones 2017, y jugó 24 veces en total por La Roja entre 2002 y 2018.

Y admitió: “He tenido sondeos de varios clubes, pero nada concreto. (…) Me quiero preparar para ser técnico. También prepararme para una gerencia técnica, pero muy ligado a la cancha, trabajar junto al entrenador, porque luego estás relaciones terminan con personas odiándose como sucede en la U".

"A Johnny tengo que agradecerle, jugó todos los partidos, es un crack, es un ídolo, salió campeón. Se consideró un tema de edad, y lo que cuesta, entonces se tomó una decisión, venía un arquero más joven del Grupo (Pachuca) y se tomó esa determinación", remató en su momento, sobre su salida, el director deportivo del elenco Ruletero Gustavo Dalsasso.