Johnny Herrera se pierde el partido con Palestino: las 6 bajas de la U

El club azul informó el estado de sus lesionados y suspendidos. Alfredo Arias recurrió a juveniles y refuerzos para armar la lista de citados.

Con seis jugadores menos contará Alfredo Arias para el partido de Universidad de Chile de cara a su compromiso contra Palestino , por la reposición del Campeonato Nacional . Así lo informó la institución en su sitio web: Johnny Herrera tiene un esguince medial en el tobillo derecho , Pablo Parra un desgarro miofascial en el sóleo izquierdo, Matías Campos López una tendinitis en el aductor derecho, Jean Beausejour un desgarro en el tríceps sural izquierdo y Augusto Barrios vive la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, más Ángelo Henríquez que arrastra una suspensión.

El meta había sido tema en los últmos días porque la hinchada azul le dedicó un cántico para que recupere el puesto (en desmedro de Fernando de Paul) y por poner en duda su continuidad en caso de que el uruguayo se mantenga en la banca técnica, aunque al menos seguirá hasta fin de año .

El ex DT de Santiago Wanderers, de todas maneras, le hará frente a las bajas con un once que casi emula a los antecedentes. Irá el recién llegado Osvaldo Gonzalez a la zaga, por Rodrigo Echeverría, y el resto no se toca. Por ende, a La Cisterna saltarán F. de Paul; Rodríguez, Aveldaño, González, Carrasco; Caroca, Espinoza, Oroz; Ubilla, Guerra y Benegas .

Arias consideró también al nuevo delantero Marcos Riquelme, más el meta juvenil Cristóbal Campos y el también Sub 20 Luis Rojas como principales novedades.