Johnny Herrera se lanzó en picada contra Miguel Pinto por ir a Colo Colo

El Samurai cuestionó la decisión del portero de fichar por el archirrival.

Que Miguel Pinto se convirtiera en el jugador número 73 en vestir la camiseta de Universidad de y , fue uno de los temas de conversación que más se dio en los últimos días. Y es que el portero, formado y ex capitán de los azules, ni sus ex compañeros lo entienden.

Al menos así lo dejó ver Johnny Herrera , portero histórico de los azules que no renovó contrato y ahora es parte de la plantilla de de Viña del Mar.

Por eso es que el meta indicó: “No entiendo por qué Miguel lo hizo. Él es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la U. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé… Yo nunca haría eso, no transo mis principios”.

Duros dardos del Samurai contra Pinto, quien al no llegar a acuerdo co , negoció como angente libre con el cuadro de Macul.