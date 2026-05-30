En «Vandaag Inside», Johan Derksen y René van der Gijp mostraron escepticismo sobre la posible llegada de Míchel al Ajax. Para «De Snor», Jordi Cruijff tiene «autoridad absoluta» y nadie le contradice.

Aunque aún no hay confirmación oficial, el exentrenador del Girona es el principal candidato. Según Mike Verweij, de De Telegraaf, aún se negocia su salario y el cuerpo técnico.

Van der Gijp critica que Cruijff busque un técnico en España: «No lo compliques tanto, tío. Ahora van a poner a alguien que acaba de descender. ¡Allí nadie lo quiere!».

Luego menciona dos alternativas mejores: «Hay uno en el Telstar y otro en el NEC», en referencia a Anthony Correia y Dick Schreuder. El primero fichará por el FC Utrecht tras el verano. «Sus estadios se llenan porque juegan un fútbol atractivo, pero a ellos no los quieren; eso sería demasiado fácil».

«No, Cruijff no los conoce», interviene Derksen. «Ahora tienen a uno que no habla inglés, solo español. ¡Tonterías, tonterías de las buenas! Es una locura. Y el Consejo de Administración vuelve a fallar, lo permiten todo».

Derksen concluye: «Hace falta alguien que frene esto, porque ahora a Jordi se le permite todo».