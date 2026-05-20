La confianza en la selección holandesa de cara al Mundial 2026 es muy baja, como se recordó este miércoles en el programa «Vandaag Inside». Preocupa especialmente la cantidad de jugadores que aún no están en forma.

Aunque el martes Justin Kluivert volvió a jugar con el Bournemouth por primera vez desde enero, Memphis Depay y Jurriën Timber aún no están al 100 %. El tiempo apremia: Ronald Koeman anunciará la lista definitiva dentro de una semana.

A esto se suma el bajo nivel de forma de otros jugadores en sus clubes. «Normalmente, Reijnders juega tres de cada cuatro partidos. Pero si todos están en forma, puedes quedarte fuera. No es tan raro, si juegas en el Manchester City», afirma René van der Gijp.

Valentín Driessen, como de costumbre, tampoco se muestra optimista: «Si superas la segunda ronda, ya es una muy buena noticia. Si sumas todo eso, es para echarse a llorar. Tampoco están ganando nada en sus clubes».

Derksen coincide con él: «Mira a Van Dijk, el central del Liverpool. No para de fallar; la edad se nota y dudo que pueda mantener este nivel».

«No lo sé», responde Van der Gijp en defensa de Van Dijk, y añade: «No son chicos; si escuchas a Carrick, a Shearer, a Gerrard… A él (Van Dijk) se le considera uno de los mejores centrales de la historia. Eso es increíble».

El 27 de mayo, Koeman anunciará la lista de 26 jugadores. El 3 de junio, Holanda se despedirá en De Kuip ante Argelia. Luego jugará un amistoso en Estados Unidos contra Uzbekistán. El domingo 14 de junio debutará en el Mundial frente a Japón.