Johan Derksen duda de las opciones de Holanda en el Mundial. Esta semana se conoció que el economista alemán Joachim Klement, quien ya acertó los tres últimos campeones, pronostica con un modelo de datos que la “Oranje” ganará este verano. Aun así, Derksen no lo cree.

Klement ya acertó los ganadores de 2014, 2018 y 2022, y ahora vuelve a señalar a Holanda.

En Vandaag Inside se comenta esa predicción. «Lo ha hecho con bastante inteligencia», explica el economista Jona van Loenen. «Tiene en cuenta el tamaño de la economía, la clasificación mundial de la FIFA y el valor de los jugadores».

«También considera el tamaño de la población y el factor suerte. Ha introducido muchos factores en su modelo y luego ejecuta una simulación».

«Lo repite miles de veces y, al final, Holanda sale con más frecuencia. Ojalá acierte».

René van der Gijp cree que los Países Bajos tendrán una fuerte competencia, sobre todo de España, Francia e Inglaterra.

Derksen es aún más escéptico: «No me lo creo; tenemos una selección mediocre».