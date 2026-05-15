Johan Derksen critica sin rodeos a Wilfred Genee en directo en «Vandaag Inside» tras el revuelo por Curazao

El regreso de Dick Advocaat como seleccionador de Curaçao generó polémica. En el programa «Vandaag Inside», Johan Derksen y Hélène Hendriks se hicieron un examen de conciencia.
Advocaat renunció antes por problemas de salud de su hija. Fred Rutten lo reemplazó, pero duró poco: esta semana dimitió tras un periodo turbulento, durante el cual el patrocinador principal, Corendon, amenazó con retirar su apoyo.
«Fred Rutten estará decepcionado», inicia Thomas van Groningen, sustituto de Wilfred Genee. «Hemos actuado mal», admite Derksen. «También me reprocho. Sentimos simpatía por Dick y lo mostramos».
«Insistimos en que Dick tenía que volver, mientras que Fred se quedaba fuera y no podía hacer nada al respecto», añade Derksen, quien compara a Advocaat con Heintje Davids por sus múltiples retiros y regresos.
«Y eso también se ha premiado, pero eso no es periodismo», opina «El Bigote». Recuerda que Hendriks aconsejó a Rutten presionar a la directiva de Curaçao para readmitir a Advocaat: «Eso no tiene nada que ver con el periodismo», sentencia Derksen.
Hendriks coincide: «Lo mejor habría sido que Rutten y Advocaat fueran juntos al Mundial, pero debemos hacer examen de conciencia». René van der Gijp, confundido, añade: «Cuando empezaron esa campaña, no se hablaba de nada».
Van Groningen responde: «Ese “vosotros” estaba aquí y ahora no está», en alusión a Genee. «Wilfred está en contacto constante con el jefe de Corendon y es su responsable de relaciones públicas. Ese hombre de Corendon quería recuperar a Advocaat, porque para la venta de sus viajes comerciales, Dick resultaba más atractivo que Fred», señala Derksen. «Simplemente, entre todos no lo hemos hecho bien», concluye Hendriks.