Joao Félix: "Era feliz en Benfica, planeo volver algún día"

El portugués concedió una entrevista al canal 'Benfica Play', donde repasó su etapa en el club lisboeta

Joao Felix ha sido, sin duda, uno de los nombres del mercado de fichajes del pasado verano. El joven jugador cambió Lisboa por Madrid por 126 millones de euros y hay muchas expectativas puestas sobre él. En 19 partidos disputados entre Liga y Champions, ha empezado a mostrar destellos de su calidad, pero no está terminando de mostrar todas sus cualidades.

Ahora, es noticia por sus palabras al canal ' Play'. En una entrevista para dicho canal, Felix repasó su etapa en el cuadro de las águilas, además de hablar sobre su cambio del , uno de los grandes de , a otro de los grandes, y comentó que no sentó bien su marcha.

"Hablaron mucho en las redes sociales sobre el hecho de que dejara el Oporto para ir al Benfica, sé que a los jugadores no les gustó", aseguró sobre su marcha. Además, su vuelta a O Dragao estuvo llena de morbo por su marcha, algo que también comentó la joven estrella rojiblanca.

"Estábamos perdiendo 1-0, era un partido importante, si ganábamos nos poníamos primeros. Logré el empate, fue en su gran gol. Comencé a celebrar el gol con arrogancia, mirando sus caras. Este fue mi momento. Un hermoso sentimiento. Para ser sincero fue una pena que no duró más porque Rafa no me dejó".

Además, la estrella colchonera reconoce que no todo en el Benfica fue un camino de rosas. Es más, reconoce que lo pasó mal en algunos momentos durante su etapa en el estadio de Da Luz. Sobre todo en el encuentro de cuartos de final de la , donde anotó un 'hat-trick' ante el Eintracht donde se "liberó".

"En el tercer gol que hice, lloré. Me quité todo un peso de encima. Dos días antes, en el vestuario, escuché comentarios que no me dejaban bien. Me fui al baño a llorar. Nadie lo sabía, pero luego logré el 'hat-trick' y me liberé, lo di todo", admite.

Por otra parte, Joao Felix comenta que, a pesar de haberse marchado del Benfica, no lo olvida y comenta que todavía tiene cosas pendientes que hacer en el club capitalino, abriendo la puerta a su vuelta en el futuro.

"Ahora veo lo feliz que estaba en el Benfica. Planeo volver algún día y dejar mi huella en el club".