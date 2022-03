João Félix: el interés del Barcelona y el mensaje del Atlético de Madrid

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, volvió a pronunciar el nombre del jugador que entusiasma en el Camp Nou. Lo hizo en público, durante una entrevista concedida a ‘RAC-1’. El máximo mandatario azulgrana comentó: "João Félix me gusta muchísimo y su representante lo sabe. Es un gran jugador. Miramos hacer el cambio este pasado verano y no se pudo hacer. El Atlético no se quiso desprender de él. Espero que nadie se enfade en el Atlético por esto". La respuesta del Atleti es contundente: ni João está en venta, ni el club tiene necesidad de vender, ni contemplan desprenderse del luso. No es la primera vez, si será la última, que el Barça insiste por el joven talento portugués. En las oficinas del Metropolitano son conscientes de que en el club azulgrana desean el fichaje de João desde hace años, pero la respuesta siempre es la misma: no se moverá del Atlético de Madrid. Ni por más interés que muestre el Barça, que lo ha intentado y seguirá intentando, por tierra, mar y aire, ni por más presión que pueda ejercer el agente Jorge Mendes, porque João es la mayor inversión económica del Atleti y consideran que puede marcar una época.



El interés del Barça y los "movimientos" por

João

Según pudo saber GOAL, el Barça pretendió el fichaje de João hasta en tres ocasiones. La primera, antes de que el Atlético pagase los 127.2 millones que costó su fichaje al Benfica, ganando la carrera por su traspaso a clubes como City, Real Madrid y Juventus. En aquel entonces el Barça no pudo concretar su interés por João y tuvo que ver cómo los atléticos le arrebataban un jugador del que tenía excelentes informes. La segunda ocasión en la que el Barça presionó por João fue cuando pidió una cesión del jugador, pensando que en el club colchonero podrían dejar salir a un jugador que, en aquel entonces, no era titular indiscutible para Simeone. El Atlético dijo “no”. Y la tercera vez que el Barça lo intentó sin éxito fue cuando ofreció un trueque por Antoine Griezmann. El Atlético no quiso negociar, desechó esa opción y finalmente, el último día de mercado, logró al francés en calidad de cedido. A pesar de eso, el Barça seguirá insistiendo por el “Menino de Oro” este verano, tratando de jugar la baza de la excelente relación que mantiene Laporta con el agente Jorge Mendes. El muro a derribar, la voluntad de Miguel Ángel Gil Marín, CEO colchonero, que se niega a dejar salir al delantero de Viseu y ha frenado cualquier posible operación por Félix.

El Atlético ya rechazó 150 "kilos" por el portugués



João, que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2026 y una cláusula prohibitiva de 350 millones de euros - la más alta de la historia del club-, es la “joya de la corona” para la directiva atlética. Fuentes solventes del Atlético trasladan siempre la misma respuesta: “Ni tenemos obligación de vender, ni queremos negociar, el chico es feliz aquí”. Cabe recordar que, como ya avanzó GOAL en junio de 2020, el Atlético, en época pre-pandemia, ya rechazó un ofertón por João Félix, superior a los 150 millones de euros más variables. Aquella propuesta llegó desde un club de la Premier League, pero no prosperó, porque la directiva del Atlético frenó la operación. La oferta, que llegó a través de un intermediario, era realmente buena para el club colchonero y aunque el fichaje habría sido para la temporada 2020-21, la respuesta colchonera fue lapidaria: “No”.

Contrato en vigor y cláusula de 350 millones de euros

Desde el club rojiblanco la postura con João es inflexible. No son ajenos al interés del Barça, esperan incluso futuras ofensivas del club catalán y también tienen en cuenta la presión que suele ejercer el ‘superagente’ Jorge Mendes durante las ventanas de mercado, pero el discurso del Atleti es inalterable y la hoja de ruta, clara: João es feliz en Madrid, tiene un contrato que quiere cumplir, el club no contempla su venta, nadie quiere negociar y si alguien quiere al jugador, ya sabe lo que tiene que hacer, pagar los 350 “kilos” de su cláusula.

Rubén Uría