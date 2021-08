El presidente del Barcelona se muestra muy contundente con la situación del canterano, que no quiere renovar y marcharse gratis en junio

A Joan Laporta no le tiembla el pulso ni en privado, ni en público. El presidente del Barcelona ha dejado claro que si Ilaix Moriba no quiere renovar se tomarán medidas contundentes para evitar que durante la última temporada de su contrato luzca en el campo y se marche gratis a final de curso. En junio de 2022, el centrocampista formado en la cantera blaugrana termina contrato y será libre. "No podemos permitir promocionarle durante su último año de contrato y que se vaya sin sacar ningún provecho", ha dicho el presidente barcelonista durante la presentación de Emerson Royal como nuevo jugador culé.

En estos momentos, el futbolista de 18 años no quiere renovar con la propuesta que le ha presentado el club. Y Laporta no se ha cortado: "Es un jugador al que le queda un año de contrato y no quiere renovar con las condiciones que ofrece el club. Es una situación que no aceptamos y, por lo tanto, tenemos que actuar para lanzar un mensaje de cuál es la política que implantamos en el plantel. Me gustaría que el jugador y sus agentes recapacitaran".

El presidente del Barça ha querido ser muy conciso con las malas sensaciones que tiene el club con la renovación del jugador y ha mandado un mensaje a navegantes. "No queremos jugadores formados en casa y que no quieran renovar. No los queremos. Por encima de todo está el club y no nos pueden echar estos pulsos", ha manifestado el presidente, que desea que "un caso como este no se repita más". Sin embargo, a Laporta le sabe mal la situación: "Me sabe mal, porque se le han dado oportunidades con el primer equipo. También me sabe mal que este pulso sea con un jugador tan joven".

Con Griezmann nada cambia

Hace quince días, durante la presentación de Memphis Depay, el presidente blaugrana admitió que el club tenía la obligación de escuchar todas las propuestas que llegasen por Antoine Griezmann. Preguntado por ello, Joan Laporta ha admitido que la situación sigue exactamente igual: "Tiene contentos al entrenador, al staff y a todos nosotros. Es un profesional. Contra el Stuttgart luchó como el que más. Estamos abiertos porque en el mercado se mostró interés por él, pero sigue en el punto en el que estaba. Si en el mercado no se da una sitaución que él quiera, tiene contrato con el Barça y tenemos que respetar los contratos".

No se puede fichar más

Joan Laporta también ha querido dejar claro que sin salidas y sin recorte salarial el Barcelona no podrá hacer más fichajes. El presidente cree que LaLiga admitirá las inscripciones de las cuatro incorporaciones firmadas hasta ahora, incluso la de Leo Messi, pero sí reconoce que no se puede fichar a nadie más: "Si no tenemos más Fair Play no podemos hacer más incorporaciones. Y no estamos en una posición fuerte para hacer inversiones. Querríamos más flexibilidad por parte de LaLiga, tal y como han hecho otras ligas del continente, para que haya más límite y posibilidades de fichar".