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Joan Laporta está furioso tras la eliminación de la Liga de Campeones y podría volver a acudir a la UEFA

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Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, anunció tras la eliminación de la Liga de Campeones que el club denunciará de nuevo a la UEFA. La semana pasada ya presentó una denuncia, que la federación europea rechazó como «inadmisible».

Tras el partido de ida contra el Atlético de Madrid, el club azulgrana denunció la roja a Pau Cubarsí y una posible mano de Marc Pubill no señalada como penalti.

El club solicitó cuatro medidas: acceder a la comunicación entre el árbitro y el VAR en el momento clave, que István Kovács reconociera su error, y que tanto él como el VAR, Christian Dingert, fueran sancionados.

El lunes, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró la protesta inadmisible, por lo que el asunto quedó archivado.

Sin embargo, Laporta, presidente del actual líder de LaLiga, no está dispuesto a dejarlo pasar: «No podemos aceptar esto. Ya hemos presentado una queja ante la UEFA y creo que presentaremos otra».

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«En la ida a Cubarsí le mostraron roja cuando era amarilla; en la vuelta pasó lo mismo con Eric. Ninguna de las dos era expulsión. El gol de Ferran fue válido, a Olmo le debieron pitar penalti y la falta sobre Fermín es inaceptable», protestó el máximo responsable del Barça.

«Lo que nos han hecho no podemos aceptarlo y dejar pasar», concluye el empresario español de 63 años.

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