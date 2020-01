Jhon Viáfara, el campeón de Copa Libertadores extraditado por nexos con el narcotráfico

El ídolo del Once Caldas viajó a Estados Unidos, donde es acusado de colaborar con una organización criminal dedicada al envío de drogas a ese país.

De tocar la gloria a las puertas del infierno. Así ha sido la vida de Jhon Viáfara, ex futbolista colombiano recordado por ganar la con en 2004 y que hoy ha sido extraditado a por nexos con el narcotráfico.

El también ex jugador de la Selección fue capturado por la Policía Nacional a finales de marzo en Jamundí, Valle, tras ser acusado por el gobierno estadounidense de colaborar con una organización criminal dedicada al envío de drogas en lanchas rápidas desde la costa pacífica colombiana rumbo a Centro y Norte América.

Este jueves dejó la Cárcel La Picota, de Bogotá, y tomó rumbo a Estados Unidos con el objetivo de esclarecer su situación. Minutos antes de su extradición se desahogó en una charla con Win Sports.

"Tengo que ir a una corte a que me expliquen de qué me acusan y si he cometido un error tengo que pagar. Yo estoy muy seguro, he llevado una vida muy tranquila. Nadie me ha visto en mansiones, en carros de 400 millones, nunca he tenido la vida de un traqueto", apuntó el ex futbolista

El campeón de América también habló de su experiencia tras las rejas. "En al cárcel me he reencontrado con Dios. Ese fue el error que cometí afuera, me dejé llevar de la fama, del ambiente, del sistema y dejaba a Dios en un tercer lugar... Ahora creo que soy libre. Puedo andar en chanclas, en camisilla y en la calle no puedo hacer eso. Allá fui preso de apariencias. Pasé de compartir cancha con Messi a compartir celda con hombres de guerra", confesó .

Viáfara tuvo una larga, brillante y exitosa carrera futbolística. En Colombia fue jugador del , , Once Caldas, con el que ganó la Libertadores, Equidad, Junior y , entre otros clubes. Además tuvo la fortuna de jugar en el exterior con las camisas de Portsmouth y , ambos de la Liga Premier de , así como la de la , en .