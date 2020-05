Jhon Córdoba, el primer colombiano que volverá a las canchas en Europa

El jugador de Colonia regresa a la competencia este fin de semana con el encuentro ante Mainz 05.

Jhon Córdoba viene de una familia de futbolistas, de un padre (Manuel Acisclo) que jugó en , Santa Fe, Nacional y Medellín, y que jugó la y hasta estuvo con la Selección de . Por eso no asombra que Jhon se dedicara también a la pelota y que fuera más potente que su papá. Y eso se vio cuando debutó en el profesionalismo en , club que le dio la oportunidad en 2011, equipo que la abrió las puertas, como a muchos otros, al fútbol del exterior.

Con 19 años tomó el riesgo de ir a Jaguares de Chiapas, en , pero no le fue tan bien como esperaba, o más bien no tuvo las oportunidades que quería. Y el club, no viendo otra salida, lo prestó a con una cláusula de venta de 3.4 millones, la primera experiencia en Europa.

La crisis no dejó que el cuadro catalán lo comprara y empezó una travesía que lo llevó por , una temporada, antes de emigrar a , al más exactamente, equipo en el que estuvo dos años para luego saltar a Colonia, conjunto en el que se consagró y ya lleva tres cursos.

Con 27 años, este chocoano, portentoso y rápido, será el primero de los colombianos que regrese a competencia en plena pandemia del COVID-19. Lo hará el domingo cuando enfrente a su ex equipo (Mainz) por la jornada 26 de la , competencia que tomó la delantera y arrancará lo que resta de temporada.

De los 25 partidos jugados por su club, Córdoba ha disputado 21 y ha sido titular en 15. Además, suma 10 tantos siendo uno de los goleadores de una institución que se ubica en la décima casilla de la tabla de posiciones alejándose del descenso.