Jesús Navas, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Sevilla

Malas noticias para el Sevilla. El equipo de Nervión vio este martes como se lesionaba su capitán Jesús Navas durante el partido de la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League ante el Lille. El de Los Palacios tuvo que dejar el campo en el minuto 65 después de tumbarse en el suelo aquejado de una lesión muscular aunque intentó seguir jugando sin éxito.

Jesús Navas: Qué lesión tiene

Aun no se conoce el alcance de la lesión de Jesús Navas pero se marchó cojeando de su pierna derecha y echándose la mano al muslo, por lo que podría sufrir una rotura muscular, una lesión que no ha sufrido casi nunca en su carrera, en la que ha tenido muy pocas dolencias no óseas ni musculares.

Cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Sevilla

El Sevilla sólo tiene un partido antes del parón de selecciones pero es nada más y nada menos que el derbi sevillano ante el Real Betis que se disputa el domingo 7 de noviembre en el Benito Villamarín. Después las dos semanas sin fútbol de clubes le podrían dar tiempo para recuperarse y reaparecer cuando vuelva LaLiga.