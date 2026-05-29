Jeremie Frimong se pronuncia por primera vez tras perderse el Mundial

Jeremie Frimpong ha reaccionado tras conocerse la convocatoria de la selección holandesa para el Mundial, en la que no está el delantero del Liverpool.

El seleccionador Ronald Koeman sorprendió con su decisión, ya que Frimpong había participado en la fase de clasificación y en la Liga de Naciones.

«No ha estado realmente en forma en toda la temporada. Ha tenido muchas lesiones», explicó Koeman en la rueda de prensa.

El jugador ha reaccionado en Instagram: «Por desgracia, esta vez no ha podido ser, pero estaré en primera fila para animar a los chicos este verano».

Frimpong ha jugado 15 partidos con Holanda y ha marcado un gol. Estuvo en la Euro 2024.