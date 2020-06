Jean Márquez analiza su futuro en Mixco

El mediocampista no descarta jugar con el equipo en la Primera División, pese a las ofertas que seguramente llegarán para seguir en la Liga Nacional.

Luego de la decisión de la Federación de Futbol de Guatemala con respecto a los ascensos y descensos en todas su ligas, Mixco fue uno de los equipos perjudicados y continuará su camino en la Primera División. Ante esta realidad, Jean Márquez analiza su futuro en la institución.

"Tengo la opción de poder rescindir y poder continuar, pero lo voy a analizar más adelante porque tengo que escuchar probables propuestas que pueden venir, pensarlo con mi familia y como siempre tomar la mejor decisión por el bien de nosotros", explicó Márquez sobre su situación.

Pese a que el club no estará en la Liga Nacional, Márquez no descarta su continuidad en el club. "La verdad me han tratado muy bien. Es una institución que pesar de ser nueva ha cumplido y ha respetado. Es cierto que tuvo retrasos, pero luego hubo buena comunicación y ha cumplido con lo prometido".